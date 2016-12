Constatarea amiabilă a accidentelor pune pe jar firmele de asigurări

Piața asigurărilor auto este în fierbere. De la 1 iulie 2009, se va aplica și în țara noastră procedura de constatare amiabilă a accidentelor. Metoda funcționează, încă din anii Ž70, în multe dintre țările Uniunii Europene. Bulgaria a adoptat-o de acum trei ani. Cu strângere de inimă România, de voie - de nevoie, trebuie să pună procedura în prac-tică. O face cu strângere de inimă și cu prea puțină convingere. Lumea se întreabă: nu e prea devreme? Sunt societățile de asigurări pregătite și au personalul instruit? Conducătorii auto au fost informați, educați? Nu cumva românii vor profita de această metodă pentru a trage pe sfoară firmele de asigurări? Ieri, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a organizat un seminar la Constanța dedicat aspectelor legislative și practice ale noii metode. Printre participanți se aflau câteva zeci de reprezentanți ai firmelor de asigurări și de brokeraj. Moderatorul întâlnirii a fost o cunoștință mai veche a constăn-țenilor, colonelul Constantin Buzoianu, fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, în primii ani de după Revoluție. În prezent, el deține funcția de vicepreședinte al CSA. Alături de el se aflau în sala de conferințe a hotelului Ibis, Mona Cucu – directorul direcției generale reglementări și autorizări asigurări obligatorii, din cadrul CSA, comisarul șef Constantin Dancu – șeful serviciului Poliției Rutiere din cadrul IPJ Constanța, Adrian Curta – director general al Dexasig Broker de Asigurare, Mircea Ghindea – director adjunct al BCR Asigurări, Sucursala Constanța și Dănuț Deliorga – șeful Reprezentanței Constanța a CSA. Crește numărul accidentelor rutiere În 2008, asigurările auto au reprezentat segmentul cel mai important din cadrul asigurărilor generale – cu o pondere de 76,4% (Casco – 50,3%, RCA – 26,1%), și-a început Buzoianu expunerea. În primul trimestru al anului 2009, pe fondul crizei economice, ritmul de creștere al asigurărilor generale s-a diminuat la 2,8%, față de aceeași perioadă a anului precedent, când ritmul a fost de 15,5%. Ponderea asigurărilor auto se menține la un nivel apropiat, de 75,6%. În cazul asigurărilor de viață s-a înregistrat o scădere în primul trimestru, față de același trimestru al anului trecut, de 5%. În primele luni ale lui 2009, asigurările RCA au avut o creștere de 11% a volumului primelor, iar numărul polițelor încheiate s-a menținut constant. De la începutul anului, în baza de date a CSA au fost introduse 3.643.324 de polițe valabile, față de 3.000.527 în anul trecut. Procentul de acoperire a parcului auto cu polițe de asigurare este de 85%, la fel ca anul trecut. În 2008 s-au înregistrat cele mai mari pierderi în piața asigurărilor: 575,78 milioane lei. Față de anul precedent, creșterea este de 130%. Parcul auto a înregistrat o creștere numerică și calitativă în ultimii ani. În paralel a avut loc o creștere semni-ficativă a numărului accidentelor auto, mai ales a celor cu daune materiale și vătămări corporale. Numărul autorizațiilor de reparații eliberate de poliție, la nivelul întregii țări a crescut astfel: în 2006 - 121.410, în 2007 - 277.638, în 2008 - 312.494. Deci, în numai trei ani, aproape s-au triplat. „Constatarea accidentelor de că-tre poliție s-a făcut cu costuri considerabile din partea statului și cu un buget semnificativ de timp din partea celor implicați în accident. De aceea, a apărut necesitatea introducerii metodei alternative, de consta-tare amiabilă a accidentului. Aceasta implică transferul responsabilității soluționării cazurilor de la poliție către asiguratori” – a spus Constantin Buzoianu. Bucuria unui polițist Comisarul șef Constantin Dancu a făcut o prezentare a cazuisticii rutiere din județul Constanța, pentru a le arăta asiguratorilor ce îi așteaptă de acum înainte. În 2008, la nivelul județului s-au înregistrat peste 40.000 de tamponări, din care 32.138 în municipiul Constanța, a spus polițistul. Față de 2007, creșterea a fost de 6%. În cadrul acestor evenimente s-au constatat peste 15.000 de contravenții și s-au întocmit tot atâtea procese verbale. Au existat circa 6.000 de cazuri de neasigurări RCA. „Eu personal mă bucur că intră în vigoare constatarea amiabilă. În 1995, în municipiul Constanța se ocupau numai 3 polițiști de tamponări. Astăzi, sunt 15. Alți 4 – 5 se ocupă de relația cu asiguratorii. Cele mai mari deservicii de imagine ni le aducea acest compartiment. Când dă înghețul, media tamponărilor este de 120 – 130 pe zi” – a declarat Dancu. Mai puțină birocrație „Societățile de asigurări nu preiau atribuțiile poliției – a ținut să precizeze Mona Cucu. Ele oricum se ocupau de toate cazurile care ajungeau la poliție, pentru că instrumentau dosarele de daune. Și în cazul societăților de asigurări, plimbarea asiguratului la poliție și înapoi aducea un deficit de imagine. Constatarea amiabilă are ca principal scop îmbunătățirea modului de soluționare a dosarului de daune, simplificarea acestei proceduri. Ea va aduce un plus de imagine so-cietăților de asigurare, dacă procedeul va fi gestionat cum trebuie. Prin lege, s-a introdus exceptarea de la obligația de a se prezenta la poliție, să reclame evenimentele rutiere, pentru persoanele care au completat formularul de constatare amiabilă a accidentului. Asigurații și păgubiții au posibilitatea să avizeze societățile de asigurări prin acest document.” Chestiuni practice Când și cum poate fi utilizat formularul? Așa cum prevăd legea și normele - a explicat Mona Cucu - constatarea amiabilă se poate utiliza atunci când într-un eveniment rutier au fost implicate doar două vehicule și din el au rezultat doar pagube materiale. De asemenea, trebuie ca ambele persoane implicate în eveniment să vrea să completeze formularul. Ele au dreptul de a opta între a merge la poliție sau a folosi metoda amiabilă. Formularul este utilizat de foarte mult timp pe piața europeană. Cel din România este o traducere în limba română a formularului avizat de Comitetul European al Asigu-rărilor. Toate rubricile sunt identice celor existente în formularele utilizate oriunde în UE. În situația în care într-un eveniment rutier petrecut în România va fi implicat un alt cetățean din UE, spre exemplu un francez, indiferent care dintre formulare va fi completat, cel în română sau în franceză, ambii șoferi vor avea posibilitatea să înțeleagă exact ceea ce completează. Formularul este autocopiant. Se completează un singur exemplar și fiecare parte își ia exemplarul său. Cum se interpretează, la nivel european, rolul acestui formular? „El reprezintă o modalitate de înștiințare. De aceea, în norme, se prevede că persoanele implicate în accident și care au completat formularul trebuie să-l trimită către societatea de asigurări unde au încheiat polița RCA. Deci, aceasta este o informare a asiguratorului că asiguratul a fost implicat într-un eveniment. Obligația este prevăzută și în normele RCA. În situația în care unul dintre cei implicați în accident are pretenții de despăgubire, se poate adresa asiguratorului celeilalte părți, pentru a solicita daune, în baza acestui formular” – a declarat Mona Cucu. La primirea documentului, societatea de asigurare va acționa conform normelor RCA. Ea are obligația de a deschide un dosar de daune, de a elibera documentul de introducere în reparație și apoi, de a soluționa dosarul de daune, conform respectivelor norme. „Societățile de asigurări nu vor avea o activitate diferită de ceea ce fac acum. Dosarul de daune și stabilirea dreptului la despăgubire se vor face în același mod ca și până acum, prin vizualizare de avarie, prin declarații din partea părților, cu diferența că nu mai avem procesul verbal de la poliție, ci formularul care descrie împrejurările procedurii accidentului” – a afirmat Cucu. Formularul cuprinde date privind polița de asigurare, asiguratul, conducătorul de vehicul și vehiculul implicat, informații privind producerea evenimentului. Există un rol rezervat desenării schiței accidentului și pentru menționarea avariilor vehiculului. Pentru a fi valabil, formularul trebuie să fie semnat de ambii conducători auto. El își pierde valabilitatea, dacă nu este semnat de unul dintre ei sau de ambii. O altă condiție este ca ambii conducători să aibă asigurarea RCA valabilă. Părțile implicate trebuie să urmărească, atunci când completează formularul dacă datele completate corespund cu cele din polița de asigurare, din certificatul de înmatriculare al vehiculului și din permisul de conducere al celor implicați în eveniment. În caz contrar, el nu va putea fi luat în considerare. „În cazul în care optează pentru constatarea amiabilă, conducătorii auto nu mai sunt sancționați de poliție. Totuși, prin introducerea sistemului bonus – malus, de la 1 ianuarie 2010, cei răspunzători de producerea accidentelor rutiere vor fi sancționați de asiguratori, cu polițe mai scumpe. Sistemul bonus – malus se va aplica doar persoanelor fizice.” Baza legală Trebuie spus că preparativele pentru introducerea acestei metode au început în urmă cu trei ani - patru ani. În acest interval de timp au fost adoptate actele normative care o reglementează (OUG 69/2007, prin care a fost modificat OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; Legea 304/2007, care a modificat Legea 395/1995 privind asigurările și reasigurările din România; Ordinul CSA 21/2008 privind normele de aplicare a formularului; protocolul de colaborare privind constatarea amiabilă, semnat de toate societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie RCA; Circulara CSA 18004/5.06.2009 prin care s-au transmis tuturor asiguratorilor caracteristicile tehnice ale formularului). „Societățile de asigurări au obligația să ia măsuri pentru tipărire și distribuire în timp util a formularelor, să-și instruiască personalul propriu cum să aplice noua metodologie, să angajeze persoane pregătite pentru a realiza această activitate în condiții cât mai bune. Va fi o perioadă de tranziție a responsabilităților de la organele de poliție la societățile de asigurări. Acestea sunt rugate să pună la dispoziția turiștilor formularele, inclusiv prin distribuirea lor la secțiile de poliție din stațiuni, la serviciul circulație și să acorde ajutor la completarea formularului” - a spus Constantin Buzoianu.