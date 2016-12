CONSTANTIN MATEI, numit SUBSECRETAR DE STAT în Ministerul Transporturilor

3

Lege de 2 lei

Nenea matei da cu Aeromodelistii ce ai bre? ca dadusi o lege care nu are legatura cu nimic.Aia cum ca nu mai am voie sa zbor cu un aeromodel pe camp care are aparatura Video sau transmisie de date?.Cred ca habar nu ai despre ce vorbesc.Am impresia ca ai semnat ca berbecu chestii care nu au nici o legatura cu nimic.Pai prietene daca nu mai am voie nici sa ma joc ca aeromodelist pe camp cu un avion sau o drona care imi transmite mie la sol date cum ar fi cata baterie mai am in el ca sa nu-ti cada tie in cap? ce pretentii sa mai am de la voi?.O sa ma duc naibii sa beau prin baruri ca porcu,sa sparg seminte la meciuri de fotbal,sau sa ma uit la tv la Bianca dragusan.Cam la asta se reduce Romanul in ziua de azi cu voi la putere.Crede-ma nu vreau asa ceva.Pune mana si mai ganditi inainte de a da o lege stupida ca aia.Sa va fie rusine oameni fara gandire idealuri si viitor .Daca si acest comentariu v-a fi sters inseamna ca suntem o natiune pierduta si iesiram la revolutie pentru nimic.....................