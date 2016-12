Constănţenii vor să petreacă de 1 Mai la munte. Iată cât costă un sejur

1

Radu la macelarie

Ce face romanul de 1 Mai , gratar .In acest oras infect si deject pentru care suntem cu totii vinovati , sau nici macar in imprejurimi nu ai loc unde sa stai relaxat in ,,regim camping ,, adica sa iti intinzi paturica pe iarba si sa servesti ,, ceva ,, exact cum se intampla im mariile orase civilizate ale tarii si lumii.