Constănţenii vor merge la Bucureşti pentru o maşină nouă. Dealerii auto locali îşi prevestesc sfârşitul

Constănțenii vor merge la București pentru o mașină nouă. Dealerii auto locali își prevestesc sfârșitul

Luna trecută, la Constanța s-au vândut puțin peste 170 de unități. Cifra nu pare chiar mică, dar dacă am da la o parte cele câteva zeci de autoturisme marca Dacia (care se cumpără, de regulă, lunar) și am împărți la numărul de dealeri auto locali ne putem da seama de ce mulți dintre ei sunt la această oră în diferite forme de insolvență. Iar așteptările, „previziunile”, nu sunt deloc încurajatoare. În ritmul acesta mulți dealeri auto vor fi nevoiți să pună lacătul pe ușă. Și, din păcate pentru ei, nu vorbim despre un viitor prea îndepărtat.„Nu văd nicio luminiță de la capătul tunelului. Concurența cu mașinile second-hand este acerbă. Trebuie să așteptăm vremuri mai bune în primul rând de la legislație. Altfel, într-un an, doi, o să-și ia toată lumea mașină de la Bucu-rești, că nu o să mai fie dealeri locali. Din ce în ce mai rău o să fie. Dacă până acum a fost cum a fost, în ultimele două luni din an o să fie dezastru”, a precizat directorul de vânzări al Cardinal Motors Constanța,Pe lângă puterea tot mai scăzută de cumpărare a constănțenilor, taxa auto a pus capac! Timbrul de mediu încurajează, spun dealerii auto, importul de mașini vechi, în detrimentul celor (mai) noi. Taxa pentru prima categorie este mult mai mică, de multe ori putând apărea diferențe de peste o mie de euro, așadar nici nu este de mirare că numărul celor care-și cumpără mașini rulate este tot mai mare.„Practic taxa auto a cam blocat tranzacțiile interne și a crescut perioada de schimbare a mașinii. Cine și-a luat o mașină în 2007-2008 acum și-o schimbă după cinci-șase ani, nu după trei ani, ca înainte. Ca să vândă un Passat din 2007, care mai face 5.000-6.000 euro, taxa de înmatriculare este 1.300 euro. Și atunci nu mai vinde. S-au blocat tranzacțiile de genul acesta. Decât să dea mașina pe nimic, mai bine nu o dă, și atunci nu mai vine la mine să cumpere una nouă. Pe de altă parte, taxele sunt foarte mici pentru mașinile aduse de afară. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină din piața internă, de cinci-șase ani, dai în plus peste o mie de euro”, a explicat Ionuț Carataș.Dacă ne uităm strict pe top, Constanța nu stă chiar rău, însă mult sub așteptări. În ceea ce pri-vește vânzările din luna septembrie, se situează după București, Argeș, Cluj, Brașov și Timișoara. „Situația este sumbră, pentru că în Constanța se înmatriculează undeva mai puțin de jumătate față de ce se înmatriculează în Brașov și Cluj. 175 de mașini în Constanța și 387 în Cluj, luna trecută, înseamnă la 45%. Căderea este abruptă, gravă, situația este din ce în ce mai complicată”, a precizat directorul Bavaria Motors,Potrivit acestuia, ultimele luni din an reprezentau, de regulă, o perioadă excelentă pentru dealerii auto. Anul acesta nu este însă așa: „Septembrie anul acesta este mai jos decât septembrie anul trecut. În Constanța sunt 175 de mașini cumpărate în septembrie 2013 și 213 în septembrie 2012, deci undeva la 82% față de septembrie anul trecut, din datele furnizate de APIA. Este critic, și din păcate nu avem semne că ne vom redresa”.Lipsa de predictibilitate este însă poate cea mai mare problemă. „Problema principală în momentul de față nu este neapărat cifrele mici pe care le facem, ci lipsa de predictibilitate și lipsa de per-spectivă. Dacă s-ar ști că volumul vânzărilor în Constanța va fi aces-ta pe următorii doi ani, sigur toți dealerii și-ar lua măsuri de dimen-sionare a capacităților, a perso-nalului, a showroom-urilor. Din păcate nu avem posibilitatea de a prevedea cât mai exact evoluția pieței”, a mai precizat Cristian Dincă.v v vPotrivit datelor publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în luna septembrie au fost înmatriculate, la Constanța, 600 de autoturisme. Doar 125 dintre ele erau însă noi, 34 marca Dacia, așadar în cazul mărcilor celorlalte mașini vândute recent și înmatri-culate în septembrie se pot nu-măra pe degete. Cu peste zece mașini noi înmatriculate luna trecută se mai poate lăuda Ford și Skoda.„Analizând evoluția de până acum, dar și factorii care acționea-ză în piață - un program Rabla sub așteptări ca și impact, accesul limitat la credite prin prisma criteriilor cerute de către bănci, limitarea deductibilității amortizării - perspectiva pentru finalul anului 2013 este una negativă, șanse de redresare în ultimul trimestru al anului fiind minime”, sunt de părere și reprezentanții APIA.