Constănţenii ţin cu dinţii de preţurile la terenuri

Constănțenii țin cu dinții de prețurile la terenuri

Piața terenurilor intravilane din Constanța este, de luni bune, aproape blocată. Chiar dacă oferte există, iar în ultima perioadă au început să apară și unele destul de tentante, totuși prețurile nu sunt la nivelul puterii de cumpărare actuale, așadar încă se semnează extrem de puține contracte de vânzare - cumpărare.Potrivit reprezentanților TopEstate.ro, proprietarii de terenuri intravilane preferă să nu facă, deocamdată, rabat la preț pentru că nu au costuri mari cu administrarea lor. În plus, aceștia încă mai speră într-o revigorare a interesului cumpărătorilor, fapt ce îi determină, pe cei care își permit, să aștepte. De cealaltă parte, cumpărătorii, și așa puțini la număr, pun tot mai mult accent pe negociere și preferă să nu cumpere dacă proprietarii nu acceptă prețurile ofertate de ei, care de regulă reprezintă 50 - 70% din suma solicitată, subliniază agenții imobiliari de la TopEstate. Așa se face că numărul tranzacțiilor, și în special al celor cu valoare mare, pot fi numărate pe degete, de aproape fiecare agenție imobiliară în parte, chiar și într-un oraș mare, așa cum este Constanța.Potrivit analizei făcute de TopEstate, prețul per metru pătrat al unui teren intravilan, în interiorul orașului Constanța, are o medie de 160 euro, cu doar 18% mai mic față de prețurile afișate în iunie 2009, când băteau la 195 de euro. Atenție, însă! Vorbim despre prețul mediu! În Faleză Nord, de exemplu, pentru un teren de 220 de mp trebuie să scoateți din buzunare cel puțin 100.000 euro, ori în jurul acestei sume, pe când în Viile Noi, mp de teren intravilan costă în jur de 120 de euro.Și Mamaia Nord, zona din care încep oricum să fugă și cei care și-au cumpărat proprietăți, din cauza lipsei facilităților elementare, cum ar fi magazine alimentare, farmacii, bănci, școli etc, se laudă la această oră cu prețuri extrem de mici la terenuri. Aici un metru pătrat a ajuns să coste între 55 - 80 de euro/mp.