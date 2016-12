Constănţenii sunt aşteptaţi pe pârtia de ski!

Constănțenii sunt așteptați pe pârtia de ski!

La Constanța soarele încă își face de cap, așadar cei care s-au hotărât pentru o vacanță mai târzie pe litoral au făcut o alegere cum nu se poate mai bună. Ce variante au însă acum constănțenii, sătui de agitația de peste vară? O echipă a biroului de promovare turistică Austria Incoming a venit, ieri, pe litoral, tocmai pentru a lansa sezonul de iarnă 2012 - 2013. Credeți că este prea devreme? Chiar deloc. În două săptămâni, austriecii dau startul la ski în regiunea Zell am See - Kaprun, de exemplu, acolo unde „sezonul“ ține de fapt zece luni pe an, adică de la sfârșitul lui septembrie și până spre sfârșitul lui iulie. Șapte nopți de cazare, mic dejun inclus, skipass valabil șase zile, pachet care include și numeroase reduceri, costă undeva la 370 de euro de persoană. Pentru cei care nu mai au răbdare încă două săptămâni, austriecii ne-au anunțat că în regiunea Ötztal, destul de frecventată de români, a nins încă de acum zece zile. Pârtiile nu sunt pregătite pentru profesioniști, însă constănțenii care se dau în vânt după zăpadă au ce vedea. Și în cazul acesta un pachet de șapte nopți de cazare pornește de undeva de la 500 de euro de persoană. Dar lăsând la o parte prețurile și descrierile regiunilor de acolo, impresionante sunt investițiile pe care austriecii le-au făcut. Să luăm ca exemplu regiunea Schladming - Dachstein. Comunitatea de acolo nu depășește cu mult 31.000 de persoane, însă anual ajung în zonă în jur de 2,8 milioane de turiști. De ce? Cu siguranță investițiile de aproximativ 450 de milioane de euro au transformat locul într-un adevărat paradis. De altfel, o lecție valoroasă pe care ne-o pot da austriecii ține de bani, bani investiți nu obligatoriu pentru a alinia absolut totul la secolul XXI, ci pentru a-l face pe turist să se simtă bine, în siguranță. Bineînțeles, și restaurantele, sălile de cinema și piscinele în aer liber, la 3.000 de metri altitudine, au farmecul lor.De altfel, în Alpii Vienezi austriecii se laudă cu cea mai mare pârtie, care se poate folosi inclusiv noaptea. Are nu mai puțin de 14 kilometri. Începând cu ianuarie 2012, Austria Incoming promovează în exclusivitate pentru România profilul turistic al 12 parteneri austrieci: Regiunile Burgenland, Alpii Vienezi, Mostviertel, Abtenau, Millstätter See, „scena” Ski Amade cu regiunile Schladming Dachstein și Gastein, Zell am See - Kaprun, Ötztal (Längenfeld, Sölden, Hochgurgl/Obergurgl), Arlberg (St. Anton/St.Christoph, Lech-Zürs, Stuben), Bregenzerwald și resorturile wellness St. Martins Lodge, Aqua Dome Längenfeld și Tauern SPA Kaprun.