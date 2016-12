Constănţenii sunt aşteptaţi la Maritimo Shopping Center!

Constănțenii sunt așteptați la Maritimo Shopping Center!

Ieri s-a inaugurat oficial Maritimo Shopping Center, așadar de astăzi locuitorii din Constanța au un nou loc pentru petrecerea timpului liber. În acest mult așteptat centru comercial, dezvoltat și deținut de IMMOFINANZ Group, se află mai mult de 130 de magazine, întinse pe o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați. Maritimo Shopping Center găzduiește atât branduri internaționale cunoscute de modă, cât și restaurante și facilități pentru petrecerea timpului liber. „Am lucrat mult pentru deschiderea Maritimo Shopping Center, pe care îl considerăm a fi unul dintre cele mai moderne mall-uri din țară. Sunt convins că va deveni noul loc preferat al constănțenilor”, a precizat Eduard Zehetner, CEO IMMOFINANZ Group. Vorbim despre o investiție mare, de aproximativ 100 de milioane de euro, care a generat astfel, în Constanța, peste 1.200 de noi locuri de muncă. De altfel, Maritimo Shopping Center se numără printre cele mai importante proiecte inaugurate în acest an de IMMOFINANZ Group, alături de un alt centru comercial de dimensiuni similare pe care com-pania l-a deschis recent în Polonia. „Suntem încântați că ne aflăm în linia întâi a dezvoltării comerciale din regiune. Inaugurarea Maritimo Shopping Center de astăzi (n.r.: ieri) și deschiderea cu succes a Silesia City Center acum două săptămâni sunt dovada că activitățile noastre din sectorul comercial dau rezultate”, a adăugat Zehetner. Centrul comercial oferă multiple oportunități de petrecere a timpului liber. Acesta se poate lăuda cu o zonă de restaurante și cafenele, un centru de fitness, squash și biliard. În plus, în primăvara lui 2012 se va deschide și un cinematograf multiplex cu opt săli.Iată și la ce să vă așteptați: de la cel mai mare hypermarket Auchan din oraș (peste 16.000 metri pătrați), până la toate cele șase mărci ale grupului Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho și Massimo Dutti) sau primele magazine H&M, C&A și New Yorker din regiune. Mai mult, în primăvara anului 2012 Peek & Cloppenburg, un retailer renumit de modă ce oferă mai multe mărci rafinate își va deschide al doilea magazin al său din România la Maritimo Shopping Center. Potrivit lui Eduard Zehetner, până în prezent au fost semnate contracte de închiriere pentru mai bine de 98% din suprafața totală, iar de astăzi aproximativ 90% dintre unități vor fi deschise pentru constănțeni. Restul se vor deschide până în primăvara anului 2012.Pentru cei care nu au auzit de IMMOFINANZ Group, acesta este un dezvoltator și investitor în domeniul imobiliar, listat la Bursa de Valori din Viena. De la înființarea sa în anul 1990, IMMOFINANZ Group a realizat un portofoliu de proprietăți care constă, în prezent, în peste 1.600 de proprietăți de investiții, cu o valoare, la data de 31 iulie 2011, de aproximativ 8,4 miliarde de euro. În acest week-end (începând însă de vineri, și până duminică) se sărbătorește inaugurarea noului centru din Constanța prin mai multe programe de divertisment pentru întreaga familie. Copiii vor fi întâmpinați de mascote și vor avea parte de un program dedicat ce va include sesiuni de face-painting și spectacole, iar doamnele vor putea beneficia de demonstrații cu aparate ultraperformante pentru servicii de înfrumusețare, iar în plus pot participa la sesiuni gratuite de machiaj.Willmark Dance Academy se ocupă de buna dispoziție, cu un show interactiv cu karaoke și dansuri latino, precum salsa, merengue, rueda, bachata, ori dansuri de grup.Să nu uităm nici de tombola organizată de Maritimo Shopping Center, ce se va încheia duminică, la ora 17.00, atunci când un norocos va primi cheile de la un Mercedes C Klasse nou - nouț.