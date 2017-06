Constănţenii semnează "condica de prezenţă", la Târgul TINIMTEX, din Mamaia!

Constănțenii semnează "condica de prezență", la Târgul TINIMTEX, din Mamaia!

r Industria ușoară românească este vedeta manifestării expoziționale r Comercianți din toată țara au venit să încheie contracteDe două zile, Pavilionul Expozițional și Centrul de Afaceri Eurolitoral din Mamaia au devenit loc de pelerinaj pentru comercianții din toată țara și pentru public. Cea de a 70-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX este, fără exagerare, o Mecca a comerțului românesc. Pentru localnici și oamenii de afaceri, manifestarea expozițională este mai mult decât un prilej de a face achiziții profitabile, este un spectacol al modei, ce nu poate fi ratat.Vedeta târgului, fără doar și poate, este industria ușoară românească. La actuala ediție, din cele 200 de firme expozante, 70% sunt producători. Mulți dintre ei au o istorie de cel puțin 15 ani și au adunat numeroase prezențe la manifestarea expozițională din Mamaia. Alții sunt la început de drum și au venit pentru prima oară la târgul de pe litoral.Printre tinerii producători se numără Maria și Daniel Stanciu, din Sinaia. Ea are 28 de ani și este psiholog, iar el are 33 de ani și a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport. La fel ca mulți alți tineri, și-au căutat norocul în Occident. Timp de opt ani, au prestat tot felul de activități în Italia, câștigând experiență și bani. S-au întors acasă și cu agoniseala adunată au făcut nunta. Din ce le-a rămas și din banii primiți în dar, de la nuntași, și-au deschis, în urmă cu trei ani, propria afacere. Produc ii, rochii, fețe de masă și ștergare. Totul se face manual, cu motive populare. Au 60 de lucrători care cos acasă, în sute de modele. Marfa este vândută en-gros sau la bucată. Au chiar și comenzi on-line, venite din numeroase țări ale lumii. „Începutul a fost greu - spune Maria Stanciu -, dar anul acesta am reușit să trecem pe profit.”Exponatele sunt, cu adevărat, opere de artă. Prețurile iilor variază între 250 și 500 de lei, iar al rochiilor de mireasă, între 500 și 1.500 de euro. „Am expus, la târgul de la Muzeul Satului, o rochie de mireasă care costa 1.500 de euro. După numai două zile, s-a vândut”, relatează Maria.În cei trei ani de activitate, firma celor doi tineri a participat la toate edițiile de vară - toamnă ale târgului din Mamaia. De fiecare dată, a avut vânzări foarte bune.TINIMTEX nu se poate organiza fără prezența producătorului Lehel, din Târgu Mureș. Nu ratează nicio ediție a târgului. Acum, este prezent cu 50 de modele de bluze, rochii, pantaloni și cămăși bărbătești din bumbac 100%. Albe-natur, crem sau în culori vii, pastelate, cu dantele, brodate și cu motive de insprație folclorică, exponatele atrag ca un magnet vizitatorii.Bluzele au prețuri între 65 și 150 de lei, rochițele - între 200 și 420 de lei, iar fustele - între 95 și 140 de lei. Administratorul Beni Tibor relatează că firma sa a obținut primul loc în topul județean al agenților economici, în anii 2015 și 2016, la secțiunea confecții.Despre târgul din Mamaia are numai cuvinte de laudă: „Aici vin comercianți din întreaga țară să încheie contracte. În numai două zile, am reușit să încheiem un volum de contracte care reprezintă producția noastră pe două luni.” Este o veste excelentă pentru cei 25 de lucrători ai fabricii. În prezent, 90% din producția acesteia este livrată pe piața internă și doar 10% la export. Recent, o firmă din Elveția a comandat 300 de articole vestimentare.„Suntem veterani la acest târg - spune Dănuț Anton, directorul de vânzări al firmei Davi’s Design, din Galați. Participarea noastră se soldează cu rezultate foarte bune. De fiecare dată am obținut comenzi din întreaga țară.”Davi’s Design s-a înființat în 1993, are 20 de lucrători și produce confecții de damă. La Mamaia a venit cu peste 30 de noi modele. La prețul de en-gros (fără TVA), costumele se vând cu 300 - 370 de lei, iar rochiile, cu 150 - 200 de lei. Materialele folosite sunt poliesterul și vâscoza, în amestec cu bumbacul, și sunt aduse din import. Întreaga producție este vândută pe piața internă.În standul producătorului Confex, din Botoșani, sunt expuse confecții bărbătești din lână 100%, bumbac 100% și amestec de lână (75%) și poliester (25%). Costumele expuse au prețurile între 600 și 800 de lei, pantalonii se vând cu 120 de lei, iar cămășile, tot cu 120 de lei. „Vindem numai în țară. Suntem o prezență veche la acest târg de succes”, a declarat inginera Cristina Gheorghiu. Confex a fost înființată în 1994 și are 33 de lucrători.Moditex, din Buzău, este specializat în producția confecțiilor de damă, din vâscoză, poliester și in, pentru piața internă. La această ediție este prezent cu cinci modele noi. Exponatele au următoarele prețuri: rochiile, între 80 și 120 de lei; bluzele, între 60 și 65 de lei, sacourile, între 65 și 80 de lei, compleurile, între 150 și 190 de lei. Unitatea a fost înființată de le zero, în 1994, și are șapte lucrători.v v vÎn încheierea acestui reportaj, vă reamintim că TINIMTEX este structurat astfel: în Pavilion Expozițional, la parter - îmbrăcăminte, la etaj - îmbrăcăminte adulți și copii, lenjerie, home&deco, accesorii; în Centrul de Afaceri Eurolitoral - încălțăminte, marochinărie, îmbrăcăminte din piele și blană, accesorii.Programul de vizitare este următorul: în perioada 10 - 13 mai, între orele 10 - 20; duminică, 14 mai, de la ora 10 la 16.Cel mai mare eveniment de profil din țară în domeniul industriei ușoare, cu tradiție pentru zona Dobrogea, Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța.