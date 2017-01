Constănţenii, printre cei mai chibzuiţi clienţi ai băncilor din România

Constănțenii, printre cei mai chibzuiți clienți ai băncilor din România

# Comparativ cu luna precedentă, valoarea creditelor contractate de constănțeni a crescut cu aproape 250 de milioane de lei Constănțenii sunt printre cei mari datornici către bănci, se arată în situația realizată de către Banca Națională a României pe baza rezultatelor transmise de instituțiile bancare pentru luna mai a acestui an. Potrivit informațiilor prezentate în raport, Constanța se plasează printre primele locuri la capitolul credite contractate. Astfel, la finele lunii mai, constănțenii contractaseră de la bănci credite în lei în valoare de 1.944.132.002 de lei, mai mult cu 100 milioane de lei comparativ cu luna precedentă. Cifra plasează județul Constanța pe un loc trei la acest capitol, după municipiul București și județul Cluj. O situație asemănătoare se înregistrează și la împrumuturile în valută, locul ocupat în acest caz fiind patru, înaintea județului Constanța plasându-se municipiul București și județele Cluj și Timiș. Valoarea totală a creditelor în valută accesate de constănțeni se ridică la 2.048.385.090 de lei, în creștere comparativ cu luna aprilie când s-au înregistrat împrumuturi în valută în valoare de 1.901.130.029 de lei. În ceea ce privește restanțele la credite, situația se prezintă ceva mai bine, constănțenii având restanțe la creditele în lei în valoare de 15.271.740 de lei, în timp ce la împrumuturile în valută suma este de doar 2.057.177 de lei. Potrivit datelor statistice prezentate în raport, cele mai multe credite la nivelul județului Constanța au fost contractate de populație, cu o valoare de 1.101.739.381 de lei la împrumuturile în lei, la care se mai adaugă 1.001.648.284 de lei reprezentând împrumuturi în valută. În cazul agenților economici, sumele sunt de 853.661.871 de lei la creditele în lei și 1.045.447.084 la împrumuturile în valută Tot din datele prezentate de către BNR reiese că, la sfârșitul primelor cinci luni ale acestui an, Constanța se plasa pe locul doi, după București, la capitolul depozite pe termen și depozite rambursabile după notificare în valută și pe locul patru la cele în lei. Astfel, potrivit BNR, constănțenii aveau în conturi, la sfârșitul lunii mai, 841.118.845 de lei reprezentând depozite în valută și 1.410.002.295 de lei reprezentând depozite în lei. Dintre acestea, peste 1,1 miliarde lei aparțineau populației, iar aproximativ 1,1 miliarde de lei aparțineau agenților economici constănțeni. 