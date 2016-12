Constănţenii îşi golesc portofelele la Târgul TINIMTEX din Mamaia

Reportaj "Cuget Liber"

Constănțenii își golesc portofelele la Târgul TINIMTEX din Mamaia

Trebuie spus din capul locului că această ediție a TINIMTEX este cea mai reușită din câte au fost. Cei 210 expozanți prezenți, din care 70% sunt producători, s-au întrecut în a prezenta la târg cele mai noi colecții de vară. Este uimitoare varietatea produselor de bună calitate, frumoase, în culori minunate, realizate după concepția designerilor români. Cât privește prețurile, ce să mai vorbim, sunt pentru toate buzunarele!Văzând minunățiile ieșite din mâna producătorilor români te întrebi: oare de ce nu renunțăm la subprodusele chinezești, de ce nu ne îmbrăcăm și încălțăm românește? Ce s-a petrecut cu noi, cu mintea noastră de-am ajuns să dăm banii pe chinezăriile ieftine, dar de foarte proastă calitate?După această scurtă introducere, vă poftesc, stimați cititori, într-o scurtă vizită prin târg! Cum intri în Pavilionul Expozițional, pe stânga, privirea îți este atrasă de colecțiile fabricii Lehel, din Târgu Mureș. „Prezentăm 50 de modele de rochii, bluze și pantaloni de vară, din bumbac sută la sută. Chiar și dantelele, pe care le produce fiul meu, Lehel, pe o mașină specială, cu program, sunt din bumbac. Dacă până acum aveam produse doar de culoare albă sau culoarea naturală a bumbacului, la această ediție prezentăm și produse colorate”, îmi spune Tibor Beni, administratorul companiei.Întrerupe discuția pentru a-i da lămuriri unei cumpărătoare. E pensionara Maria Macovei (73 de ani) o clientă mai veche a producătorulul Lehel. „Târgul e foarte frumos!”, mărturisește femeia. Alături, Edith Beni, „creierul afacerii” și soția lui Tibor, cu greu face față mulțimii de cumpărători.„Prețurile variază între 80 și 270 de lei, la rochii, și între 80 și 140 de lei, la bluze”, îmi spune Tibor. „De curând, am fost cu soția la Veneția și am vizitat mai multe magazine. Am constatat că italienii sunt cu un an în urma noastră în privința modei și au niște prețuri de te ia amețeala. O bluză din bumbac, care nu este frumoasă ca ale noastre, costă la ei 1.500 de euro, în vreme ce la noi este maximum 140 de lei.”Prezent la mai toate edițiile TINIMTEX, producătorul Lehel a ajuns să fie foarte cunoscut pe piața constănțeană. Din acest motiv și-a deschis și un magazin în Mamaia, vizavi de Cazino.În apropiere, se remarcă standul producătorului de poșete și genți Arpel, din Brăila. Atelierul acestuia asigură 12 locuri de muncă. „Toate produsele noastre sunt din piele, modele unicat. Prețurile variază între 200 și 500 de lei. Pe piața produselor de marochinărie, concurența e foarte dură, din cauza Chinei”, îmi spune Costel Țopa, patronul firmei. „Văd că ați venit cu modele noi. Sunt foarte frumose”, intră în vorbă o cumpărătoare care ascultase discuția noastră.Producătorul LKM Art din Craiova a adus la târg 10 modele de bluze și 10 modele de rochii, în diverse culori. Sunt produse din bumbac, vâscoză sau din amestec. Prețurile sunt cuprinse între 30 și 60 de lei, la bluze, și între 100 și 250 de lei, la rochii. Toate aceste creații superbe au fost produse într-un atelier cu opt angajați. „Este o afacere de familie, pe care am realizat-o împreună cu băiatul meu”, spune Daniela Dumitru, directorul de producție al firmei.Venită în ultima clipă la târg, cunoscuta fabrică de tricotaje Braiconf din Brăila a mai prins liber doar o fărâmă de spațiu, în care a amenajat un stand minuscul. Pe câteva umerașe sunt expuse tricouri, bluze, cămăși din bumbac și poliesteri. Se vede de la o poștă că sunt mărfuri de înaltă calitate, iar prețurile sunt pe măsură, între 120 și 350 de lei. „Nu sunt cam scumpe?”, îl întreb pe tânărul reprezentant al firmei. „Scumpe în comparație cu ce? O bluză produsă de noi este garantată la un ciclu de 500 de spălări. O bluză chinezească își pierde culoarea de la prima spălare, iar de la a zecea începe să se destrame”, îmi răspunde tânărul.Fac rapid socoteala în minte: 50 de cămăși chinezești țin cât una Braiconf. Dacă o cămașă chinezească costă 20 de lei, spre exemplu, pentru 50 de cămăși trebuie să dai 1.000 de lei. E clar, pe total, este mai ieftin să te îmbarci cu o cămașă Braiconf de 150 sau 200 de lei, decât cu cămăși chinezești de 20 de lei. Știți vorba aia: „Sunt prea sărac să mă îmbrac ieftin.” Cred că dacă am gândi astfel când mergem la cumpărături, dacă ne-am face mai bine calculele, ar fi mai bine și pentru noi, cumpărătorii, și pentru producătorii români.Firma Hakmod Exim din Medgidia prezintă o colecție excepțională de rochii de ocazie din tul, voal și dantelă, la prețuri cuprinse între 80 și 160 de lei fără TVA. Patron este tânărul Alexandru Avram. A preluat afacerea de la tatăl său și deține un atelier de producție cu 19 angajați. Este prezent la TIMINTEX de prin anul 2000 și se declară mulțumit de vânzări. Produsele sale sunt căutate în toată România și, de curând, au ajuns până în Germania, prin intermediul unei firme de comerț online.Peste drum de Pavilionul Expozițional, la Centrul de Afaceri Eurolitoral, sunt standurile cu îmbrăcăminte din piele și blană, genți și accesorii, încălțăminte. Mă opresc la producătorul Daricost din Suceava. Îmi spun: „Ioane, ți-ar cam trebui niște încălțări!” Oho, am de unde alege! Sunt expuse vreo 70 de modele, cu prețuri între 120 și 175 de lei. Admir produsele de foarte bună calitate, din piele la exterior și interior, frumoase și bine lucrate. „Cumpărătorii români apreciază foarte mult produsele noastre și de aceea, nu mă tem de concurența importurilor”, îmi spune Constantin Iliuț, administratorul firmei.În timp ce îmi fac documentarea pentru acest reportaj, observ cum vizitatorii vin în valuri și pleacă cu portofelele goale și brațele încărcate de cumpărături.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța merită toate felicitările noastre, ale constănțenilor, pentru organizarea acestui târg, care se dovedește a fi un regal al produselor industriei românești!