Constănţenii fug de maşinile second-hand ca dracu’ de tămâie

Constănțenii fug de mașinile second-hand ca dracu’ de tămâie

Luna trecută au fost înmatriculate, la Constanța, 252de autoturisme, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. În majoritatea cazu-rilor vorbim însă despre mașini noi, și nu rulate, așa cum se întâmpla în urmă cu un an, doi.Din totalul celor care și-au achiziționat recent o mașină și au înmatriculat-o luna trecută doar 49 au optat, de voie, de nevoie, pentru autoturisme rulate, autoturisme de regulă ceva mai scumpe. Cei mai mulți dintre acești constănțenii au dat bani pe mărci precum Volkswagen, nouă la număr, dar și Mercedes Benz, Audi (cel mai vechi din 2007), BMW sau Land Rover. Imediat sub Volkswagen se situează însă marca Opel, urmată de Ford. Oricum, majoritatea acestora sunt fabricate după 2005.Restul constănțenilor care și-au înmatriculat luna trecută mașinile au ales autoturisme noi. Motive ar fi destule. În primul rând, puțini sunt aceia care vor să cumpere o mașină rulată în țară, dar cum pentru cele aduse din străinătate ar trebui să achite taxe uneori chiar și mai mari decât valoarea autoturismului, renunță la această variantă. Apoi, desele schimbări legislative în ceea ce privește aceste taxe, dar și altele, care apar și se modifică de la o lună la alta, le dau mari bătăi de cap românilor, în general. Și acest aspect a contribuit substanțial la mărirea numărului de mașini noi vândute.Reorientarea constănțenilor spre autoturismele cu zero kilometri la bord a pus însă cruce pe afacerile cu mașini uzate. Cele câteva parcuri auto de pe varianta Constanței, care altădată nu doar că nu duceau lipsă de clienți, dar aveau profituri uriașe, acum sunt pe linie moartă. Situația s-a înrăutățit treptat de la începutul anului, atunci când s-a majorat atât taxa de primă înmatriculare, dar și impozitele pentru mașinile puter-nice. Așa se face că, la această oră, piața auto este pur și simplu blocată, iar situația este puțin probabil să se schimbe prea curând. Noua formă a taxei de primă înmatriculare prevede ca aceasta să fie plătită, la prima vânzare, și de proprietarii tuturor mașinilor aduse în țară înainte de 1 ianuarie 2007, lucru ce ar putea face ca tranzacțiile să scadă și mai mult de atât.