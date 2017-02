Constănţenii cumpără în draci la Târgul TINIMTEX, din Mamaia

Constănțenii cumpără în draci la Târgul TINIMTEX, din Mamaia

„Vizitez frecvent Târgul TINIMTEX din Mamaia. Întotdeauna cumpăr câte ceva, pentru că se găsesc multe mărfuri de bun gust”, îmi spune Georgeta Șerban, o doamnă distinsă, între două vârste. Tocmai s-a oprit la standul fabricii Lehel din Târgu Mureș și admiră superba colecție de bluze și rochii.Ați ghicit stimați cititori! Suntem la Pavilionul Expozițional, gazda celei de a 69-a ediții a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX. De la primele ore ale dimineții, sute de vizitatori din județul Constanța au venit să admire, să cerceteze, să pipăie, să aleagă și să cumpere. „Doamne, cât de greu este să te decizi!”, exclamă o domnișoară. Standurile sunt pline de produse românești, de foarte bună calitate și la prețuri incredibil de mici.Vizitatorii se agită. Cu cât vor să vadă mai multe, cu atât le este mai greu să se hotărască ce cumpără. Dar până la urmă toți pleacă cu șacoșele pline.TIMINTEX este oglinda industriei ușoare românești. Circa 70% dintre cei 200 de expozanți sunt producători români. Unii dintre ei au o tradiție de peste 20 de decenii, alții sunt la început de drum. Dar toți se străduiesc din răsputeri să fie pe placul Măriei Sale Clientul, să-l îmbrace cu gust, cu produse de calitate, în pas cu moda și, mai ales, ieftin. De 26 de ani, industria ușoară națională duce o luptă pe viață și pe moarte cu importurile turcești și chinezești, dar și pentru cucerirea piețelor externe.Iată, producătorul Lehel din Târgu Mureș, nelipsit de la edițiile târgului, prezintă la târg 36 de modele de bluze, rochii, pantaloni și cămăși bărbătești din bumbac. Albe-natur, crem sau în culori vii, pastelate, cu dantele, brodate și cu motive de insprație folclorică, exponatele atrag ca un magnet vizitatorii.Doamna Edith Beni, administratorul și designer-ul fabricii, îmi prezintă colecția. Bumbacul, materia primă, este adus din Olanda, Franța sau Austria. Tot din import sunt și vopselurile.Fabrica Lehal are 22 de meseriași, toți unul și unul, ale căror produse sunt cunoscute și apreciate de constănțeni și turiștii de pe litoral. În sezonul estival, vânzările, realizate prin magazinul propriu din Mamaia, explodează.Prețurile sunt incredibil de mici, în raport cu calitatea: între 50 de lei și 150 de lei, bluzele de damă; 200 - 290 de lei, rochiile; 95 - 140 de lei, pantalonii și fustele.Micuțul producător MimiŽs Shoes din Ilfov a venit pentru prima oară la târgul din Mamaia și speră să aibă succes la vânzări și contractări. Este specializat în confecții de damă. Fustele expuse se vând la prețul de 60 de lei, bluzele - între 60 de lei și 70 de lei, iar compleurile, cu 250 de lei.Florica Muntean este omul bun la toate al atelierului. Croitor, designer, vânzător, se ocupă de aprovizionare și de management. Singurul lucru care nu-i stă în putere să-l facă este să rezolve criza de lucrători calificați. Atelierul de producție are cinci croitori, care se apropie de vârsta pensionării. Înlocuitori nu se găsesc pe piață, iar tinerii nu vor să învețe croitoria.Situația aceasta este generală. Criza de lucrători calificați se simte în mai toate sectoarele de activitate, nu doar în industria ușoară.Pe lângă mine trec câțiva bărbați. Se opresc la standul producătorului Norberto Fashion din Satu Mare, pentru a admira elegantele costume bărbătești ce îmbracă un pluton de manechine. Croielile și culorile sunt în pas cu ultimele tendințe din modă.Intru în vorbă cu Sebastian Raț, un tânăr agent de vânzări. Îmbrăcat cu un impecabil costum bleumarin produs de Norberto Fashion, arată ca un prinț. „La acest târg prezentăm 80 de modele de costume și sacouri bărbătești, dar fabrica noastră produce peste 150 de modele. Materialul din care sunt confecționate conține bumbac în proporție de 80% și este importat din Italia. Circa 45% din producția noastră este exportată în Ungaria, Germania, Olanda și Franța. Prețurile costumelor prezentate la târg sunt între 250 de lei și 450 de lei, iar sacourile se vând cu 250 de lei ”, precizează tânărul.Producătorul Vylyotys din Târgoviște expune 30 de modele de rochii pentru tineret și adulți, din brocart și dantelă de bumbac, la prețuri între 100 de lei și 130 de lei. Înființată în anul 2000, unitatea are 15 lucrători și exportă 70% din producție în Germania, Anglia și Elveția. Gabriel Nedelcu, directorul de vânzări, îmi spune că Vylyotys este prezent pentru a treia oară la acest târg și vinde doar en-gros.În standul producătorului Ginette din Timișoara este expusă o superbă colecție de rochii de damă, de la cele de zi până la cele de gală. Prețurile variază între 250 de lei și 1.500 de lei, mă informează managerul de marketing, Andrada Ciobanu. Înființată în 1995, fabrica de confecții Ginette are 80 de angajați. În fiecare zi produce trei - patru modele noi. De la începutul anului și până în prezent, a realizat peste 50 de noi modele.Mă opresc aici, stimați cititori, și vă invit să mergeți să vedeți cu ochii voștri minunățiile din târg! Programul de vizitare este următorul: în perioada 22 - 25 februarie, între orele 10 și 19; duminică, 26 februarie, de la 10 la 16.