Constănţenii cumpără euro, ca să scape de leii slabi

Constănțenii cumpără euro, ca să scape de leii slabi

După ce cursul valutar a depășit pragul de 4,35 lei/euro, constănțenii au luat calea caselor de schimb, pentru a cumpăra monedă europeană. Cererea mare a scumpit imediat euro, casele de schimb vânzând la un preț de 4,40 – 4,50 lei/euro. „Dacă oamenii ar fi avut bani, ar fi fost aglomerație și mai mare. Dar așa, puțini au economii de schimbat în euro”, spune casiera unei case de schimb din zona Kaufland. „Am cumpărat 400 euro, ca să-mi protejez economiile. Dacă e să se deprecieze moneda europeană, îi schimb la loc. Am plătit 4,45 lei/euro, n-am mers să văd și alte prețuri”, spune unul dintre clienți. După el, o domnișoară cumpără, la rândul său, câteva sute de euro, pentru a plăti o rată de leasing: „Este destul de greu. De un an și jumătate încoace, rata a crescut constant, de la 1.300 la peste 1.600 lei. Sper doar să nu se deprecieze și mai mult, până la 5 - 6 lei”. Însuși Eugen Rădulescu, directorul BNR, a făcut o declarație-șoc, apreciind că un euro ar putea să coste 6 lei. „Declarația este uluitoare, este fantasmagorică, o balivernă emoțională. Ieșirea lui Rădulescu este extrem de nepotrivită cu statutul său de director al BNR. M-aș aștepta să fie sancționat”, a comentat consultantul financiar Bogdan Baltazar. Pe lângă majorarea TVA, declarația lui Rădulescu are un rol „important și nefericit”, în deprecierea monedei naționale, a mai precizat Baltazar, care așteaptă o scumpire a alimentelor și o scădere a importurilor, în perioada imediat următoare. În același timp, dealerii bancari spun că nivelul la care BNR ar putea interveni ca să susțină leul depinde de calculele pe care și le-a făcut instituția cu privire la evoluția inflației după majorarea taxelor și impozitelor. „Multă lume așteaptă decizia de vineri a FMI. Cred că derapajul leului se va opri și BNR își va intra în drepturi”, spune Baltazar. Cei de la ING au declarat că deprecierea leului este rezultatul deciziei BNR de a lăsa piața să fie „liberă”, la finele acestei luni: „Așa se manifestă o piață liberă”. Ieri, monedele din regiune au avut o tendință similară de depreciere față de euro. Zlotul s-a tranzacționat inițial de la 4,1483 la 4,10 zloți/euro după care a pierdut teren până la 4,1245 zloți/euro. La rândul ei, moneda ungară a scăzut cu 0,44% la 287 forinți/euro la jumătatea zilei, după ce câștigase teren până la 286,30 forinți/euro. Cei de la Societe Generale spun că investitorii ar trebui să cumpere lei românești, întrucât turbulențele politice se liniștesc, permițând finan-țarea internațională. Ei recomandă cumpărarea de lei, anticipând că leul se va aprecia la 4,2 lei/euro.