Constănţenii circulă pe sens unic spre service-urile auto

Constănțenii circulă pe sens unic spre service-urile auto

La service-ul auto de pe Ion Rațiu este coadă aproape tot timpul. Șoferii parchează pe trotuar și așteaptă să le vină rândul. Nu pentru reparații majore sau inspecții de durată, ci pentru mici ajustări. O verificare a presiunii pneurilor, o inspecție sumară a unei presupuse defecțiuni, înlocuirea unei piese. Costurile nu sunt mari. Între 2 și 10 lei, plus o atenție prietenoasă pentru mecanic, căci mulți șoferi rămân fideli unui service. Cum mașini sunt din ce în ce mai multe, această afacere va fi tot timpul profitabilă, făcând concurență furnizorilor de servicii funerare, ca longevitate. „Cei mai mulți oameni vin cu mașina dimineața, înainte de a merge la muncă, și după-amiază, când scapă de la muncă. Doar pe zi e mai liber. Nu au ce face, garanția pe care o primesc pentru piese este de un an, cel mult doi. E vorba însă de 1-2 ani pe altfel de șosele, nu aici. În România, garanția ar trebui dată pentru trei luni”, spune Constantin B., un mecanic veteran, care în alt timp ar fi reparat tractoare la CAP. Din fericire pentru proprietarii de service-uri, starea carosabilului din Constanța nu s-a îmbunătățit dramatic în ultimii ani. Asfaltul cu gropi, străzile îngustate de numărul mare de mașini parcate aiurea și traficul sacadat din timpul după-amiezii trimit constănțenii pe bandă rulantă la service. Problemele deja clasice sunt bucșa ruptă, pivotul de direcție defect și capetele de bară lovite. Pentru constănțeni, viitorul nu sună bine deloc. Piața auto ajunge încet dar sigur la saturație, ceea ce înseamnă că producătorii și distribuitorii de autoturisme vor trebui să compenseze diminuarea vânzărilor. Cel mai simplu este să majoreze costul serviciilor post-sale. Adică service-ul pentru clienți. Soluția este firească, mai ales că marii constructori de automobile sunt presați să iasă pe piață cu modele din ce în ce mai ieftine. Însă nici șoferii nu se lasă mai prejos. Mulți preferă să taie colțurile și să ajungă direct la service-ul de cartier. Oamenii sunt la fel de pricepuți, deși nu au o gamă prea variată de unelte, iar prețurile sunt și de două ori mai mici. Diferențele sunt uneori de-a dreptul uimitoare. Confruntat cu o problemă la partea electronică a mașinii, constănțeanul Dragoș Vasiliu a mers la service-ul oficial al dealer-ului auto. Prețul „corect” oferit acolo a fost de 1.400 lei, motivat prin necesitatea înlocuirii întregului sistem. „Nu aș fi plătit atât niciodată, așa că am mers la un meseriaș la care mai apelasem pentru reglaje minore. Spre surprinderea mea, omul a scos un laptop, l-a conectat la sistemul mașinii, a făcut câteva modificări cu ajutorul unui program și problema s-a rezolvat. M-a costat doar 50 de lei”, spune șoferul. Acum, dreptatea pare să fie de partea tuturor. Service-urile mari, avizate de Registrul Auto Român, acuză meșterii din garaje de concurență neloială, în primul rând pentru că aceștia din urmă nu plătesc taxe sau impozite. În plus, garanția pentru lucrările făcute „la negru” este inexistentă. Dacă mașina se strică după două zile, nu e nimic de făcut. În schimb, meșterii mici se văd ca un fel de gherilă a pieței auto, adevărați revoluționari care luptă împotriva jecmănirii șoferilor. La urmă, cine nu se riscă, plătește. Prețurile medii în service-urile locale variază între 50 și 500 lei, pentru schimbatul țevilor de eșapament, înlocuirea bucșelor și aripilor ruginite, îndreptarea portierelor îndoite sau sudarea jantelor. Să plătești 100 lei pentru o aripă nouă nu e mult. Problema e că trebuie să o și cumperi.