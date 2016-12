Constănţenii au încă două sesiuni de depunere a proiectelor pentru bani europeni

Constănțenii au încă două sesiuni de depunere a proiectelor pentru bani europeni

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a anunțat lansarea, în perioada 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013, a celei de-a zecea sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura 121 - „Modernizarea exploatațiilor agricole” și a celei de-a douăsprezecea sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura 123 - „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, din cadrul PNDR.Constănțenii pot depune proiectele pentru aceste două măsuri la sediul Oficiului Județean a APDRP, în intervalul orar 9.00 - 14.00. Solici-tantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul ghidului aferent fiecărei măsuri. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă măsurilor 121 și 123 este 18 ianuarie 2013, ora 12.00.Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” are ca obiective introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, dar și adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare. În plus, se urmărește creșterea veniturilor exploatațiilor agricole și sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.De cealaltă parte, măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” are ca obiective principale introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și forestiere competitive, adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare, cât și în cea de distribuție a produselor obținute, îmbunătățirea veniturilor întreprin-derilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității microîntreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de prelucrare.