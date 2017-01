Constănţenii au deschis 1.405 de noi afaceri, în primele patru luni din 2016

Constănțenii au deschis 1.405 de noi afaceri, în primele patru luni din 2016

România are mari resurse de inițiativă antreprenorială. Mai toți tinerii visează să își deschidă propria afacere. Curaj și motivație au din plin. Le lipsesc doar capitalul, cunoștințele și experiența antreprenorială. În ciuda acestor minusuri, cei mai îndrăzneți,mai hotărâți dintre ei fac pasul decisiv. Se aruncă cu capul înainte în vâltoare și înoată, străduindu-se să rămână la suprafață șisă înainteze. Toți sunt câștigători, chiar și cei ce nu rezistă și se duc la fund, la prima încercare. Experiența eșecului este tot la fel de importantă ca și cea a succesului. Îi învață cum să nu mai greșească pe viitor.Gândurile de mai sus mi-au fost stârnite de datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. În primele patru luni ale anului 2016, au fost înmatriculate 39.775 de afaceri noi, cu 7,1% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.Cele mai multe înmatriculări au fost consemnate în București (6.581) și județele: Cluj (2.090), Ilfov (1.633), Timiș (1.626), Iași (1.568), Bihor (1.436).Județul Constanța se situează pe locul șapte în ierarhie, cu 1.405 de înmatriculări și o creștere de 6,49%, sub media națională.Îmbucurător este faptul că, odată cu stoparea crizei, procesul de disoluție a afacerilor s-a mai temperat. În 2014, la nivel național, numărul societăților intrate în insolvență a scăzut cu 30,05%, ajungând la 20.696, iar în 2015, s-a redus cu 50,38%, până la 10.269 cazuri. Tendința se menține. În primele patru luni ale acestui an, au intrat în insolvență 3.833 de agenți economici, cu 21,78% mai puțin față de aceeași perioadă din 2015. În județul Constanța au fost înregistrate cu 30,05% mai puține societăți intrate în insolvență, respectiv 128.Procesul de curățare a mediului de afaceri de „mortăciuni” continuă cu mai multă forță decât în 2015. În perioada ianuarie - aprilie 2016 au fost înregistrate 27.525 de radieri de agenți economici, în creștere cu 72,53% față de același interval de timp din 2015. În județul Constanța au fost 995 de radieri, cu o creștere de 74,07%.Pe de altă parte, dizolvările de agenți economici au avut o creștere spectaculoasă, de 71,27%, fiind înregistrate 13.181 cazuri. În județul Constanța au fost 669 dizolvări, cu 61,59% mai multe decât în anul anterior.Trăgând linie, se poate spune că starea mediului de afaceri, după cum rezultă din evoluția situației juridice a agenților economici, este ceva mai bună în 2016. De altfel, numărul de agenți economici activi din punct de vedere juridic, raportați de Registrul Comerțului, a crescut, în primele patru luni din 2016, cu 1,92%, ajungând la 1.175.090. Dintre aceștia, 385.081 sunt persoane fizice autorizate, iar 790.009 sunt persoane juridice.În județul Constanța, erau înregistrați, la sfârșitul lunii aprilie, 43.352 de agenți economici activi, în creștere cu 2,17% față de februarie 2015, din care 10.899 persoane fizice autorizate și 32.453 persoane juridice.Desigur, situația juridică a agentului economic este una și starea sa comercială este alta. Un număr mare de entități care figurează ca fiind active juridic sunt inactive din punct de vedere comercial sau au afaceri sporadice.Mediul de afaceri din România nu se dovedește prea atractiv pentru investițiile străine. La sfârșitul lui aprilie 2016, erau înregistrate în România 206.284 de societăți cu participare străină la capitalul social, cu doar 0,9% mai multe decât la 31 decembrie 2015. Valoarea totală a capitalului social subscris a crescut cu doar 1,1%, cu puțin peste 43,271 miliarde de euro. Pe primul loc după valoarea capitalului social se situează Olanda, cu 4.809 societăți și un capital de 8,640 miliarde euro. Este urmată de: Austria - 7.089 firme și 4,826 miliarde euro; Germania - 21.280 firme și 4,582 miliarde euro; Cipru - 5.761 firme și 3,754 miliarde euro.