Constănţenii, aşteptaţi la Târgul Confintex - Cadouri de Paşte

Constănțenii, așteptați la Târgul Confintex - Cadouri de Paște

Mai sunt doar câteva săptămâni până la sărbătorile pascale, așa că cei care doresc să se înnoiască pentru primăvară, ori să scape de grija cadourilor pentru cei dragi, pot face un drum până la Pavilionul Expozițional Constanța. Acolo, în perioada 6 - 10 aprilie, are loc Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte Confintex - Cadouri de Paște, ajuns la cea de-a 97-a ediție. Potrivit președintelui executiv al Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei - FEPAIUS, Aureliențiu Popescu, la târg participă aproximativ 120 de firme din toată țara, cu oferte de confecții textile adulți, confecții din piele și din blană, tricotaje, lenjerie de pat, încălțăminte și marochinărie. Foarte important, de această dată organizatorii au precizat că standurile la care se vor găsi confecții pentru copii vor fi mai multe decât de obicei, ca răspuns la solicitările constănțenilor. Târgul Confintex - Cadouri de Paște poate fi vizitat în perioada 6 - 9 aprilie, între orele 10.00 - 20.00, iar duminică, 10 aprilie, între orele 10.00 - 16.00. Suprafața de expunere utilizată este de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Culoarea anului: galben - muștar Așa cum a reamintit și președintele executiv al FEPAIUS, Aureliențiu Popescu, tonul anului este „honey moon“, o nuanță caldă, galben - muștar, care predomină în designul de modă vestimentară. Potrivit acestuia, producătorii au fost puși din timp în temă, așa că dacă intenționați să vă îmbogățiți garderoba veți găsi cel mai probabil și această nuanță la standurile de la Pavilionul Expozițional Constanța. „Tendința” în materie de culoare a acestui an a fost aleasă în urmă cu luni bune, în cadrul unei conferințe organizate la Londra, de Asociația Internațională a Profesioniștilor din Designul Culorilor, la care au participat 175 de delegații din diferite țări. Deciziile participanților la aceste conferințe se bazează în general, potrivit organizatorilor Confintex, pe starea economiei, a artelor, ori a tehnologiei. În plus, se au în vedere și evenimentele de la nivel mondial și mai exact modul în care afectează, în bine ori rău, psihicul populației. Potrivit reprezentanților Asociației Internaționale a Profesioniștilor din Designul Culorilor, galben - muștar este o nuanță optimistă care cu siguranță va fi aleasă în momentul în care cineva dorește culori „mai realiste, mai frivole”.