Constănţenii, aşteptaţi la două evenimente dedicate sectorului HoReCa şi designului interior

Mamaia se animă

Constănțenii, așteptați la două evenimente dedicate sectorului HoReCa și designului interior

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) organizează, în perioada 26 - 29 martie, la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia, două evenimente dedicate sectorului HoReCa și designului interior: Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică - Litoral 2014, ajuns în acest an la ediția a XII-a, și cea de-a III-a ediție a Târgului de Mobilă - Totul pentru Casă și Familie. Tematicile celor două expoziții se completează reciproc, spune directorul CCINA, Ion Dănuț Jugănaru, specialiștii și vizitatorii având posibilitatea de a se bucura de un eveniment unitar.Salonul de Dotări Hoteliere și Ali-mentație Publică este singurul eveniment de acest profil din Constanța ce reunește, an de an, cei mai importanți furnizori de servicii și dotări specifice pentru industria HoReCa. „Având în vedere că pe litoralul românesc al Mării Negre este concentrat cel mai mare număr de unități hoteliere și de alimentație publică din țară, Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică creează cadrul necesar dialogului de afaceri, facilitând astfel noi oportunități de afaceri prin conectarea directă dintre ofertă și cerere, oferind și posibilitatea dezvoltării imaginii companiilor din sectorul HoReCa, prin prezentarea de noi produse și servicii”, spun reprezentanții CCINA Constanța.Gamă completă de produse și serviciiPotrivit președintelui CCINA, Mihai Daraban, vizitatorii vor putea să vadă toată gama de produse specifice din acest sector, și asta pentru că tema-tica salonului este extrem de diversifi-cată și cuprinde tendințe în premieră, o gamă completă de produse și servicii în domeniul HoReCa. Vizitatorii vor găsi de la mobilier și echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, laboratoare, spălătorii, la echipamente și produse pentru curățenie și igienizare, lenjerie, vestimentație specifică pentru personal, dotări diverse, veselă și sticlărie profesională, automate pentru cafea, băuturi calde, sisteme de dozare, dotări specifice și aparatură specializată pentru cabinete cosmetice, de coafură și săli de fitness, precum și multe altele. De asemenea, Târgul de Mobilă este deschis atât specialiștilor, cât și publicului larg, și constituie o provocare pentru opțiunea între clasic și contemporan, între tradițional și modern, spun reprezentanții CCINA. „Inovația, culoarea, funcționalitatea și, nu în ultimul rând, raportul calitate - preț au devenit, și pentru cumpărătorul din România, criterii importante în viața de zi cu zi. În consecință, producătorii și distribuitorii din România vor fi prezenți la Târgul de Mobilă cu oferte adaptate gustului și posibilităților financiare ale diverselor segmente de cumpărători”, au precizat reprezentanții CCINA Constanța. Tematica evenimentului este extrem de diversă și include o gamă largă de produse, de la mobilierul clasic, până la variantele moderne, pentru casă, birouri și spații comerciale, dar și decorațiuni interioare.40 de firme participantePotrivit președintelui CCINA, Mihai Daraban, la cele două manifestări expoziționale vor participa 40 de firme expozante, pe o suprafață de 2.500 mp. Iată care este ponderea, pe județe: 38% - București, 12% - Bihor, 10% - Constanța, 10% - Brașov, 30% - județele Argeș, Cluj, Buzău, Mureș, Dâmbovița, Satu Mare, Tulcea, Galați, Iași, Sălaj.Saloanele vor fi deschise publicului timp de patru zile, de miercuri până sâmbătă, având următorul program: în perioada 26 - 28 martie: 10.00 - 18.00; sâmbătă, 29 martie: 10.00 - 15.00. Intrarea este liberă.