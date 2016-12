Constănţenii ar trebui să se grăbească. Prima Casă, aproape de final!?

Constănțenii ar trebui să se grăbească. Prima Casă, aproape de final!?

Zeci de cupluri tinere din Constanța au reușit în ultimii ani să-și achiziționeze un apartament prin Prima Casă. Având în vedere că aceste credite sunt garantate de stat, băncile au fost și sunt ceva mai relaxate, făcând comparație cu alte credite imobiliare/ipotecare, așadar și numărul de dosare apro-bate a fost pe măsură. Programul pare să fie aproape de final, însă. Majoritatea bancherilor se feresc să înainteze o dată aproximativă la care fondurile s-ar epuiza, și asta deoarece, spun ei, nu pot preconiza dacă ritmul actual de cereri venite din partea clienților va fi menținut. Totuși, majoritatea spun că cei care s-au hotărât să facă acest pas ar trebui să-l facă acum. De exemplu, oficialii BCR au declarat, pentru Cuget Liber, că banca la această oră dispune de fonduri pentru Prima Casă, însă de la zi la zi numărul de dosare depuse crește și astfel este greu de estimat dacă vor rămâne fără bani într-o lună sau într-un an. „BCR are bani pentru Prima Casă, dar este clar că la un moment dat programul se va termina. Este greu de estimat când. Că este vorba despre o lună, patru sau un an. Cert este că în săptă-mânile din urmă interesul a fost mare, este în creștere. Cine este interesat ar fi bine să se grăbească. Nimeni nu ar face cuiva recoman-darea de a mai sta să se gândească”, au precizat reprezentanții BCR. Pe de altă parte, reprezentanții Intesa Sanpaolo Bank spun că din cele 15 milioane de euro alocate inițial băncii, 9 milioane mai sunt disponibile, așadar se pare că cel puțin până la sfârșitul acestui an clienții ar putea contracta fără nicio problemă un împrumut garantat de stat, pentru a reuși să-și ia o casă. De altfel, majoritatea reprezentanților băncilor din România spun, mai mult sau mai puțin oficial, că fondurile ar trebui să ajungă încă aproximativ patru luni, dacă interesul se menține la cotele actuale. „Raiffeisen Bank primește lunar aproximativ 400 de solicitări de credite de tip Prima Casă. În condițiile în care se păstrează acest ritm, estimăm o epuizare a plafonului alocat în această fază a Progra-mului în cursul lunii decembrie a acestui an”, au declarat, pentru Cuget Liber, oficialii Raiffeisen Bank. 140 de dosare pe ziȘi reprezentanții Fondului Națio-nal de Garantare a Creditelor au declarat, pentru Cuget Liber, că la această oră fonduri încă există, însă nu au fost centralizate sumele dis-ponibile la nivelul fiecărei bănci, așadar nu se știe exact despre ce bani vorbim. Numărul românilor care și-au luat inima în dinți și care au și depus dosare pentru acest program a crescut simțitor în ultima perioadă, o mare parte din „vină“ purtând-o zvonurile care tot circulă de o peri-oadă referitoare la încetarea Primei Case. Reprezentanții Fondului au precizat că zilnic primesc până la 140 de dosare. Acest număr se pare că s-a mărit cu aproape 30% față de începutul veri.