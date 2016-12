Constănţenii adoră să plece în vacanţă. Iată în ce destinaţii exotice merg iarna aceasta

Constănțenii adoră să plece în vacanță. Iată în ce destinații exotice merg iarna aceasta

Bate la ușă o perioadă foarte frumoasă din an, așteptată cu mare nerăbdare de majoritatea constănțenilor! Cei care nu duc grija zilei de mâine deja fac pregătirile pentru o vacanță de iarnă, sau mai degrabă de vară, bună parte dintre ei, chiar dacă de acum ne așteptăm să vedem, măcar la munte, și primele straturi de zăpadă. De ce de vară? Constănțenii, și în special cei care lucrează în turism sau în domenii conexe turismului, nu prea pleacă în concediu pe timpul sezonului estival. Așadar, în special cei care sunt mai cu dare de mână aleg acum plajele însorite.„Piața din Constanța este atipică. Trebuie să avem în vedere că vara, când pentru toți operatorii de turism, fie ei prestatori, fie agenții, este sezonul cel mai bun, constănțenii nu beneficiază de el. Foarte mulți sunt angrenați în subiectul litoral românesc, direct, sau prin alte activități conexe. Nu profită de servicii turistice vara, cu cele mai bune oferte, chartere pe toate destinațiile, motiv pentru care își fac vacanțe în perioade de extrasezon, în diferite variante, de obicei ceva mai scumpe. Există o categorie, adevărat că nu foarte mare, care preferă, de exemplu, zonele calde. Merg în Dubai, merg în Thailanda, zone extraordinare. Sunt constănțeni care vara nu fac plajă și acum se duc să facă plajă, o săptămână sau două, pe astfel de destinații”, a precizat Aurelian Marin, pre-ședinte ANAT Sud - Est, directorul agenției Paradis Vacanțe de Vis.Chiar dacă vara constănțenii nu prea se dau în vând după vacanțe, să nu credeți că nu-și rezervă totuși perioade mai scurte sau mai lungi de concediu în alte perioade din an. Potrivit președintelui ANAT Sud - Est, în România, după bucu-reșteni, constănțenii sunt cei mai mari consumatori de servicii turistice.Revenind la destinațiile cu mult soare, cine vrea să-și petreacă noaptea dintre ani pe plajă trebuie să scoată din buzunare nu mult peste 1.500 euro (la un resort de cinci stele!), cu absolut toate costurile incluse, de persoană, bani nu chiar foarte mulți dacă ne uităm la prețurile din Poiana Brașov, de exemplu, pentru perioada similară. Cu acești bani poate fi cumpărat un pachet de șapte nopți de cazare în Thailanda (zece zile), în perioada 28 decembrie 2013 - 6 ianuarie 2014.Unde schiază constănțeniiPentru Crăciun și pentru Reve-lion, cea mai căutată destinație este însă, de departe, România, spune Aurelian Marin. „Nu există pensiune, vilă, hotel, apartament să nu fie pline în această perioadă. Dacă vorbim în general de sezonul de iarnă, și de schi, evident, atunci România, Bulgaria, Austria, Italia și Franța sunt cele mai căutate. Constănțenii merg din ce în ce mai mult, în ultima perioadă, în Italia, la munte”, a precizat președinte ANAT Sud - Est.Sfaturi pentru vacanțe fără grijiPoate cele mai reușite sunt vacanțele în locuri în care nu am mai fost, însă pentru a evita eventualele neplăceri trebuie ca înainte să cumpărăm un pachet care pare parcă prea tentat, să ne informăm cu atenție. „Constănțenii trebuie să fie foarte, foarte atenți, în primul rând la prețurile la care cumpără vacanțele. Cred că turiștii cu experiență, consumatorii care s-au maturizat nu mai aleargă în primul rând după preț. Prețul poate fi înșelător. Le recomand agențiile de turism, unde beneficiază atât de consultanță, cât și de garanții. Dacă apar ceva probleme au cu cine să le rezolve. În același timp, să fie foarte atenți la categoria de hotel, la ce alte servicii au, să se uite și pe net, astfel încât așteptările să nu le fie înșelate când ajung la fața locului”, spune Aurelian Marin.