Constănţeni, turişti, atenţie! Se dă startul distracţiei în sudul litoralului

2

Pt.noni si neuronul lui

Cei care vor participa la evenimente in lipsa de altceva,cu siguranta ca sunt in marea lor majoritate deja cazati in zona. Ca sa se inghesuie lumea pe maretul pod de la Agigea,ar trebui sa se organizeze evenimente mult mai spectaculoase,sa fie invitate trupe valoroase de pe afara cam cum vin prin Bulgaria sau chiar prin Bucuresti ori in zona Ardealului.Alfel,bine ca inca mai sunt romani care-si permit sa se si distreze.