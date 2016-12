„Constănţeni, treziţi-vă! E timpul să faceţi curăţenie în oraşul vostru!“

„Constănțeni, treziți-vă! E timpul să faceți curățenie în orașul vostru!“

Îndemnul îi aparține lui Sorin Petruescu (53 ani), din Ottawa, Canada, cel de al 478-lea român care a aderat la campania „Luați-i Peninsula lui Mazăre!”, lansată de redacția ziarului „Cuget Liber”, pe data de 7 iulie 2010. Mulți dintre semnatarii petiției electronice au făcut comentarii și au îndemnat la acțiune civică. Iată câteva dintre acestea: Ștefan Răducanu (53 ani), din Constanța: Este încă o rușine adăugată edililor Constanței, comportarea acestora față de această zonă cu un mare potențial turistic și istoric. Cine nu-și aduce aminte de plimbările prin zona veche a orașului? Edili precum Mazăre, care nu au nicio treabă cu sufletul pentru Constanța, nu au cum să realizeze acest lucru. Ei au asociat lupoaica cu zona centrală a Constanței, alături de un imobil care prezintă pericol public. Ca multe imobile din această zonă va face probabil victime. Cine trebuie să se trezească, Mazăre? Ce interes are! Coborâți pe bulevardul Tomis până în piața Ovidiu și vedeți ce a făcut democrația Mazăre în anii de stăpânire a orașului. Mazăre trebuie să meargă în Sibiu, în Alba Iulia să vadă cu adevărat grija edililor față de istoria orașului. Oare doamna Udrea nu poate să aibă niciun cuvânt de spus?” Molnar Violeta (56 ani), Constanța: „Titlul este puțin... aiurea. Peninsula poate fi salvată de arhitecți, investitori, oameni normali la cap, care pot face un obiectiv turistic de prim rang, în cazul în care se ține seama de cum arăta acum 100 de ani. Refaceți fațadele, luminați totul și va fi o mică Viena. Cei din CJC sunt responsabili prin voturile lor, indiferent ce primar avem sau vom avea. Trebuie să iubești Constanța cu adevărat pentru a o repara, a nu tăia copacii..., a reda turiștilor adevăratul Cazinou, restaurat în toată splendoarea lui etc. Cine sunt cei care iubesc Constanța?!” Răzvan Marian Burcea (23 ani), din Constanța: „Am locuit în zona peninsulară și vreau să spun că arată jalnic. Oare ce gândesc turiștii care se încumetă să vină în zonă?! Oricând pot cădea bucăți din clădiri peste trecători, se poate surpa ceva ca în zona Cazinoului etc. Nu știu cine este vinovat de ce se întâmplă, dar peninsula arată de parcă am fi în război.” Daniele Victoria Suditu (42 ani), din Constanța: „E vremea să se mai schimbe cu adevărat ceva în orașul Constanța, care se ruinează pe zi ce trece sub administrația sau mai bine zis sub teroarea lui Mazăre.” Liviu Boartă (34 ani), din Constan-ța: „Sânt foarte dezamăgit de cum arată orașul meu și cred că trebuie făcut ceva în această privință.” Mihaela Voineagu (47 ani), din Constanța: „Dacă nu ne respectăm istoria, nu ne respectăm stramoșii, nu existăm ca oameni, ca nație. Eu cred că merităm un prezent frumos, în care să omagiem trecutul, un trecut foarte valoros al nostru ca români și constănțeni. Mă duc des să mă plimb în orașul vechi și-mi imaginez străduțele pavate cu piatră cubică, casele renovate, negustori care să te îmbie cu mărfuri și ceai, alviță și cafea, cu corăbii mititele, cu pânze care să aștepte liniștite, ancorate în port, poate cineva vrea să facă o plimbare. Poate într-o zi nu va fi numai vis sau, dacă-l vom visa mai mulți, va deveni o realitate frumoasă.” Marilena Câmpineanu (35 ani), din Constanța: „Vreau să văd un centru curat al orașului, clădiri vesele și reabilitate, care să ne încânte pe noi și pe cei care ne vizitează orașul, să ne amintească cine suntem, să ne definească. M-am săturat de mizerie, de fațade de clădiri posomorâte, gri, căzute, geamuri sparte, pe-reți prăbușiți. Cred că merităm mult mai mult. Orașul nostru merită mai mult.” Lucian Marinică (58 ani), din Constanța: „Sunt total de acord cu refacerea clădirilor din zona peninsulară a Constanței și redarea ei circuitului turistic. A fost cea mai vizitată zonă înainte de 1989 și cel mai important loc de promenadă pentru toți turiștii din țară sau de aiurea, cu un parfum aparte, specific. Trebuie stopat dezastrul actual și refăcută așa cum era.” Luminița Roșioru (42 ani), din Constanța: „Sprijin din tot sufletul această initiațivă. Ca cetățean al Constanței, nu mai pot tolera indiferența celui ales să vegheze la dezvoltarea orașului, la prosperitatea sa economică și la păstrarea imensului și valorosului patrimoniu lăsat nouă de alții mai înțelepți și mai gospodari. Peninsula trebuie readusă la frumusețea și strălucirea de altă dată, trebuie păstrată ca zonă emblematică a orașului. Constanța s-a transformat într-un haos de construcții fără nicio noimă, de mașini ce nu mai încap pe șosele și pe trotuare, de bannere și pancarte înfipte cu nerușinare în fiecare centimetru liber de trotuar, de perete de bloc și de cer. In același timp, zona veche a devenit o groapă de gunoi, obiectivele turistice ale Peninsulei au fost lăsate de izbeliște. Așadar, jos labele de pe peninsulă, domnule Mazăre!” Adriana Paula Pop, din Constanța: „Locuiesc de 24 de ani în peninsulă. Sunt profesor de istorie și scriitor și mă doare sufletul să văd ruina în care a ajuns. Peninsula nu este doar un oraș vechi de circa 2.600 de ani, ci și poarta de intrare, de pe mare, în România, locul în care se află Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța și locul unde poposesc foarte mulți turiști, din toate colțurile lumii, care mai merg să viziteze Catedrala Arhiepiscopiei Tomisului, Acvariul și faleza Cazi-noului. Îi văd pe mulți fotografiind bijuterii de arhitectură aflate în ruină, trotuare pline de denivelări și gropi în care, dacă nu ești atent, îți rupi picioarele. Nu este posibil să asfaltezi străduțe din zona Balada și Inel II și peninsula s-o lași în paragină, indiferent care ar fi argumentele autorităților. Oameni buni, faceți ceva să salvați clădirile splendide ale peninsulei, atâta timp cât ele încă mai există!” Menționăm că s-au alăturat campaniei noastre români din mai multe județe ale țării, din SUA, Marea Britanie, Africa de Sud, Spania, Irlanda, Franța, China, Canada și Germania. Puteți susține și dumneavoastră această inițiativă la adresa: http://www.petitieonline.ro/petitie/luati_i_peninsula_lui_mazare_-p49166053.html.