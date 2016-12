Constanţa va avea un terminal de procesare a gazelor din Azerbaidjan

Constanța va avea un terminal de procesare a gazelor din Azerbaidjan

După un an de negocieri, România, Georgia și Azerbaidjan au semnat un memorandum privind realizarea unui terminal de gaze la Constanța. Pentru început va fi înființată o companie de proiect, cu sediul la București, care va realiza un studiu de fezabilitate. Cele trei părți au convenit ca proiectul să fie numit AGRI (Azerbaidjan Georgia Romania Interconnection). În plus, proiectul este com-plementar cu Nabucco și ar putea fi terminat mai repede, urmând să asigure tranzitul gazelor din Azerbaidjan în UE. „Compania se va înființa în următoarele luni și vom demara chiar de mâine (n.r. - astăzi) demersurile necesare. Avem câteva locații pentru sediu și sperăm ca la începutul lunii mai să avem un punct de vedere comun legat de statut”, a declarat Adriean Videanu, ministrul Economiei. El a mai spus că AGRI este unul dintre proiectele de diversificare a rutelor de tranzit în domeniul gazelor naturale, făcând parte din multitudinea de proiecte pe culoarul sudic: „România va insista să fie unul dintre proiectele prioritare, inclusiv la nivelul Uniunii Europene”. Ministrul Industriei din Azerbaidjan consideră că AGRI este un proiect foarte important pentru toate statele din zona Mării Negre. „Noi însărcinăm companiile noastre naționale să desfășoare o cercetare amănunțită din punct de vedere economic, comercial, financiar și juridic legată de acest proiect”, a declarat Natig Aliyev, ministrul azer al Industriei. În 2009, Azerbaidjan a produs 23,5 miliarde metri cubi de gaze, intenționând să ajungă la 28,5 miliarde mc în acest an. De asemenea, statul are o rezervă de 2.200 miliarde mc de gaze, ceea ce explică interesul țărilor europene pentru realizarea acestui proiect. Gazele urmează să fie furnizate pe ruta Baku (Azerbaidjan) – Kulevi (Georgia) – Constanța (România). Gazele vor fi lichefiate în Georgia, apoi transportate prin Marea Neagră la Constanța, unde va avea loc procesul de delichefiere. În primă fază vor fi livrate între trei și opt miliarde mc de gaze, cantitatea urmând să crească ulterior la 20 miliarde mc. Costul proiectului este estimat la 4 – 6 miliarde euro.