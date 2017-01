„Constanţa South Container Terminal“ va opera 1,2 milioane containere

„Constanța South Container Terminal“ va opera 1,2 milioane containere

De la preluarea sa, în 2003, de către „ DP World", noul terminalul de containere din portul Constanța a înregistrat o creștere continuă de trafic. Dacă în 2004 (primul an de activitate), „Constanța South Container Terminal" a operat un volum modest, de 100.000 TEU (containere convenționale), în 2005, s-a ajuns la 580.000 TEU, iar în 2006, la 870.000 TEU. Ținta acestui an este de 1,2 milioane TEU. Cea mai mare cantitate de marfă provine din Orientul Îndepărtat și, din terminalul constănțean, este redistribuită, predominat, spre Rusia, Ucraina, Georgia și Bulgaria.