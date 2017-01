Constanţa se pregăteşte de criza grâului

Constanța se pregătește de criza grâului

Efectele secetei din acest an sunt resimțite din plin de către producătorii agricoli, drept dovadă că producțiile obținute la hectar în actuala campanie agricolă sunt reduse la jumătate față de un an agricol normal. Din informațiile oferite de către Iancu Șapera, directorul executiv interimar al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța, în urma recoltării grâului, s-a stabilit că producția media la hectar, pe întreaga suprafață a județului Constanța, se ridică la doar 1.538 de kilograme. „Suntem puși într-o situație destul de delicată pentru că la grâu cantitățile obținute sunt foarte reduse. Practic, nu reușim să asigurăm nici necesarul de grâu. Producția totală din Constanța în actuala campanie agricolă a fost de 200.000 de tone de grâu iar pentru consum sunt necesare 350.000 de tone", a declarat Iancu Șapera. Situația este identică și în cazul celorlalte culturi. Potrivit informațiilor transmise de producători, la orz, de pe cele 17.000 de hectare cultivate, producția a fost 1.410 kilograme pe hectar, în timp ce la orzoaica de toamnă producția totală de pe cele 11.000 de hectare a fost de 1.684 de kilograme. Totuși, cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul culturilor de rapiță unde, potrivit directorului, producția medie de pe cele 45.000 de hectare a fost de doar 870 de kilograme la hectar, în condițiile în care într-un an agricol normal aceasta se ridica la o valoare cuprinsă între 2.500-3.000 de kilograme la hectar. Nici viitorul nu se anunță favorabil pentru agricultura constănțean, volumul precipitațiilor continuând să fie unul extrem de scăzut. „Până în octombrie lucrurile sunt destul de clare pentru noi, în sensul că precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a sud-estului României. Din nefericire pentru noi, 2007 poate fi ușor comparat cu anul 1946, atât din punct de vedere al regimului hidric, cât și din punct de vedere al gradului de calamitare", a încheiat directorul. În toamna anului trecut, la nivelul întregului județ, au fost cultivate un total de 208.000 hectare, din care 133.000 de hectare cu grâu. Dintre acestea, la sfârșitul săptămânii trecute, 89.200 de hectare erau calamitate într-o proporție cuprinsă între 30% și 100%. În primăvara acestui an, au fost cultivate 110.000 de hectare cu floarea soarelui și 70.000 de hectare cu porumb, însă în cazul acestora specialiștii estimează că gradul de calamitare va fi și mai mare.