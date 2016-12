Constanţa, prima înfrângere în faţa regionalizării

6

dobrogea

Regiunea Dobrogea te pup pa pa. Pai daca antifrauda e in zone cu risc mare de coruptie cum de este la alexandria si nu la ploiesti ( petrol, rafinarii, etc)? Pai daca directiile sut in zonele cu cei mai multi contribuabili cum de este la Galati ? E clara abureala? Devine clar ca regiunea Dobrogea este doar in visele unora. A celor care nu mai conteaza la Bucuresti . Si Bucurestiul va decide pentru tot in continuare ca prea s-a crezut Constanta un centru de putere economica/administrativa si POLITICA. Sa ramana cu turismul din Mamaia.