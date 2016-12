Constanţa poate să-şi tragă partea leului din exportul de animale în China

Constanța poate să-și tragă partea leului din exportul de animale în China

Nu știu de unde a apărut mitul că România ar fi fost un jucător important pe piața exporturilor de animale, înainte de 1989. Statistica oficială din perioada comunistă arată clar că respectivele exporturi erau modeste sau chiar slabe. Cel mai mare export de ovine vii (pentru sacrificare) a avut loc în 1980, când au fost livrate 1.173.500 capete. În următorii ani, numărul vânzărilor externe a scăzut dramatic, până la 43.200 capete în 1989. În cazul bovinelor, s-a ajuns la un export de 133.900 bovine, în 1997, după care nu s-a mai exportat niciun animal în 1988 și 1989. Exporturile de carne și produse din carne au atins vârful de 278.900 tone, în 1996. În următorii ani, cantitățile au scăzut constant, până la 98.000 tone, în 1989. De abia de acum înainte, România are ocazia să conteze cu adevărat în comerțul internațional cu animale vii și carne. China și-a exprimat intenția de a achiziționa anual, din țara noastră, 500.000 de bovine, 3.000.000 de ovine și 3.000.000 de porci, în valoare de circa 1,2 miliarde de euro. Întrebarea este dacă fermierii români pot răspunde cererii uriașe. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, efectivele de animale la 1 iunie 2013 erau următoarele: bovine - 2.053.952 capete (din care taurine sub 1 an - 475.422 capete, taurine între 1 an și 2 ani - 147.457 capete, taurine peste 2 ani - 1.325.035 capete); porcine - 4.527.011 capete (din care scroafe de prăsilă 354.531 capete); ovine și caprine - 10.099.500 capete. Aceste date ne conving că zoo-tehnia românească are potențialul să satisfacă cererea Chinei, cel puțin în primul an, dar că va trebui să facă eforturi pentru a păstra ritmul livrărilor în următorii ani. Inginerul zootehnist Elena Cioară, consilier superior în cadrul Direcției Agricole Constanța, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Acum avem o mare șansă să relansăm pro-ducția și expor-tul de animale. Este o oportunitate pentru crescătorii de ovine din regiunea noastră. Oaia de Dobro-gea se distinge prin calități deo-sebite, prin mirosul specific mai puțin pregnant. De aceea este foarte cău-tată în țările arabe și Marea Britanie. Cu siguranță că va fi apreciată și în China.” Potrivit datelor centralizate la nivelul Direcției Agricole, la 31 octombrie 2013, în fermele din județul Constanța existau următoarele efective de animale: bovine - 42.352 capete; porcine - 133.940 capete; ovine - 368.852 capete. „Așteptăm să vedem oferta chi-neză, condițiile lor - a declarat, la rândul său, Valentin Marian, secretarul executiv al Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea. Noi știm ce vrem: contracte ferme, pe termen lung, cu finanțare anticipată și garanții, cu livrare de la poarta fermei. Crescătorii din asociația noastră, din județele Constanța și Tulcea, dețin împreună circa 500.000 de oi de matcă. Am putea exporta până la 400.000 de oi, anual. Noi, producătorii de animale, nu avem condiții logistice și de transport. Există, în schimb, destui exportatori care au baze de recepție și mijloace de transport. Numai în județul Con-stanța sunt vreo zece astfel de baze, iar în județul Tulcea, tot pe atâtea.” Nu doar crescătorii de animale vor avea de câștigat, ci și producătorii de nutrețuri. Odată cu animalele vor fi livrate mari cantități de hrană, întrucât transportul pe mare, din Constanța până în China, durează până la o lună. Pe timpul voiajului, o bovină adult are nevoie de 8 - 10 kg de masă verde pe zi, plus 5 - 6 kg de concentrat, afirmă inginerul Elena Cioară. Afacerea va aduce mari beneficii transportatorilor auto, companiilor feroviare și operatorilor portuari. În prezent, exporturile de animale vii (berbecuți) se realizează prin portul Midia. Potrivit statisticilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în primele zece luni ale lui 2013 au fost exportate 54.256 tone de berbecuți, față de 41.270 tone în aceeași perioadă din 2012. Cea mai mare navă livestock (specializată în transportul animalelor vii) care a intrat în portul Midia este „Rihab”, de 71,55 metri lungime. Aceasta a acostat pe 20 iunie 2013 și a încărcat 2.000 de berbecuți. În cazul contractului cu China, se va recurge la nave de mare capacitate, care pot prelua zeci de mii de animale la un voiaj. Cu cât nava poate încărca mai multe animale, cu atât prețul transportului pe kilo-gramul de carne este mai mic. Pentru nave de mare capacitate, doar portul Constanța oferă condițiile optime: dane spațioase, adâncimi mari, magazii pentru depozitarea nutre-țurilor și mijloace de ridicat de mare capacitate. Contractul cu China va relansa traficul din portul Constanța, aducându-i un plus de 5 - 6 milioane de tone de mărfuri pe an. Județul Constanța are șansa să-și tragă partea leului din mega-afacerea româno-chineză.