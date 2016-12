„Constanţa - oricând eşti gata“

„Constanța - oricând ești gata“

Uniunea Europeană derulează o campanie internațională de comu-nicare privind ofertele de destinații turistice pe parcursul întregului an 2013. Sunt prezentate locurile de interes pentru cei ce vor să cunoască moștenirea culturală și frumusețile naturale ale Europei.Startul campaniei s-a dat. Ea va continua până la 31 decembrie, sub numele: „Europa - oricând ești gata”. Turiștii sunt încurajați să descopere bătrânul continent și să se bucure de experiența călătoriei.Pachetele tematice ofertate includ tururi regionale sau paneuropene cu teme religioase, culturale și gastronomice. Se propun trasee ale vinurilor și ale uleiului de măsline, dar și ale sit-urilor istorice și naturale UNESCO.Organizațiile profesionale din turism și autoritățile locale de pe litoralul Mării Negre ar trebui să contacteze Comisia Europeană și să se cupleze la această campanie. Dobrogea are frumuseți naturale unice, vestigii istorice, o moștenire culturală valoroasă, vinuri renumite și tradiții gastronomice remarcabile. Din nefericire sunt mult prea puțin popularizate pe plan internațional, deși UE finanțează proiectele de promovare a destinațiilor sale turistice. De ce n-ar exista și o campanie cu tema: „Constanța - oricând ești gata”?