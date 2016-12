Constanţa - o navă în derivă, pe apa timpului

1

Ca o mustrare parinteasca

Articolul este scris in termeni deosebit de politicosi.El seamana cu o mustrare parinteasca.Este ca si cum mamy l-ar mustra pe baietelul ei de 7 ani ca nu e frumaos sa traga fetitele de coada.Baietelul se rusineaza,promite ca nu mai face si a doua zi o tine pe colega lui de banca numai cu suturi in fund.Deh...avem un baietel obraznic in clasa.In politica avem ciocoi "obraznici".Spre deosebire de baietel,eu nu am inteles la cine se rasteste domnul Ion Tita-Calin(taty).Se rasteste la politruci sau la noi,cetatenii orasului.Eu cred ca la noi,ca la politic(la tanti invatatoarea) nu are curajul sa se rasteasca.Politicul e-n toate,e-n cele ce sunt si-n cele ce maine vor fi in ruina sau demolate.Chiar in timp ce vorbim se construieste in draci pe spatiul verde.Se autorizeaza cladiri mai ceva ca pe timpul lui Mazare.Eu propun sa-l "mustram" si pe tovarasul Fagadau.Cred ca se rusineaza.Se construieste/autorizeaza mai mult pentru ca nu se stie cine va castiga alegerile la anul.Asa ca autorizatia din mana nu-i minciuna.Mai bine apelam la Fagadau.Orasul Constanta se "revergoreaza" din temelii.Toti dezvoltatorii sa apeleze la mine,la Pesede ! Eu va las. Dragi consilieri pesede,penele,unepere,domn Fagadau,va rog sa fiti cuminti la serviciu !