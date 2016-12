Constanţa, gazda conferinţei regionale POS CCE

Constanța, gazda conferinței regionale POS CCE

Pe 4 octombrie, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Autoritatea de Management pentru Pro-gramul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE) organizează la Constanța o conferință regională în cadrul proiectului „Sprijin pentru organizare de evenimente AM POS CCE”. Această conferință se desfășoară la hotel Ibis, începând cu ora 9.00. Sunt așteptați să participe reprezentanți ai potențialilor beneficiari ai POS CCE, beneficiarii POS CCE, ONG-uri, precum și alți actori interesați: asociații profesionale, camere de comerț și industrie, instituții financiar - bancare, prefecturi, autorități publice etc.Potrivit organizatorilor, în cadrul acestui eveniment se vor disemina informații de actualitate în legătură cu POS CCE și proiectele cofinanțate prin intermediul acestui program. Prezentările vor fi susținute de reprezentanți ai Autorității de Management pentru POS CCE, ai organis-melor intermediare și invitați ai AM POS CCE. Conferința este structurată pe două secțiuni: secțiunea I - oportunități de finanțare prin POS CCE și prezentarea de produse de garantare, și secțiunea a II-a - aspecte privind implementarea proiectelor finanțate prin POS CCE (inclusiv prezentarea unor proiecte de succes). Participarea este gratuită.