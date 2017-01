Constanţa este fruntaşă la cooperativizare

Ca și în 1957

Constanța este fruntașă la cooperativizare

Asocierea în agricultură este din ce în ce mai necesară pentru fermieri, în condițiile în care ajutoarele de stat vor dispărea din 2010. În plus, pentru a avea acces la majoritatea măsurilor finanțate prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), solicitantul trebuie să fie membru al unei forme asociative. Ieri, la inițiativa Agenției Na-ționale de Consultanță Agricolă (ANCA) și Oficiului Județean de Consultanță Agricolă (OJCA) Constanța, a avut loc un seminar cu tema „Managementul formelor asociative din agricultură și formarea liderilor de grup”. La întâlnire au participat directorul Direcției de Formare Profesională și Asociații de Producători din cadrul ANCA, Mihail Mihalache, directorul coordonator al OJCA Constanța, Liliana Panaitescu, membru în Comisia pentru Agricultură, deputatul Constantin Chirilă, consilierul ANCA, Viorica Boboc, precum și producători și asociații de producători din toată țara. „Fermierii trebuie să înțeleagă că, pentru ca agricultura românească să se dezvolte și să devenim un competitor real pe piața alimentară din Uniunea Europeană, este nevoie de asociere. Nu putem supraviețui în viitorul apropiat dacă nu ne asociem. Partea individuală nu va supraviețui în sectorul agricol”, a declarat în deschiderea seminarului, Mihail Mihalache. În prezent, la nivel național, există aproximativ 155 de cooperative agricole și peste 40, în diferite stadii de realizare, 80 de grupuri de producători și 40 în curs de autorizare, precum și peste 800 de asociații, din care 30 - 40 în curs de formare. „Lucrurile încep să se miște în această privință. Pot spune că județul Constanța este fruntaș în domeniul formelor asociative. Sunt nu mai puțin de 12 cooperative agricole, în curs de constituire, pe lângă cele 10 deja funcționale, la nivel local”, a precizat directorul ANCA. De asemenea, există numeroase solicitări din partea fermierilor pentru formarea profesională, estimându-se 50.000 - 60.000 de oameni care au făcut demersuri pentru urmarea cursurilor. Mentalitatea și legislația, problemele asociațiilor Principalul obstacol în calea asocierii este reprezentat de mentalitatea producătorilor agricoli. „Există și în prezent o oarecare reticență a fermierilor români de a se asocia. Când aud de asociații, ei se gândesc la vechiul sistem cooperatist comunist. În plus, sunt multe exemple negative care au rămas în memoria acestora. Agricultorii se gândesc de ce să creeze o organizație sau să intre într-una dacă alții nu au avut beneficii de pe urma lor”, a explicat Viorica Boboc. Nici actuala legislație nu încurajează formele asociative. „Nu există norme metodologice la actuala lege a asociației în agricultură. Practic, vine sfârșitul anului și nu știm ce impozite să plătim. Exemple sunt multe, de pildă cooperativa agricolă este scutită de impozitul pe teren agricol. Însă, cooperativa nu este proprietarul terenului agricol. Ce se întâmplă în acest caz, membri sunt scutiți de acest impozit?”, s-a întrebat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase, una din cele mai mari forme asociative din România și membra Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Pentru viitor, ANCA dorește cen-tralizarea pe cât posibil a asociațiilor și cooperativelor agricole din România, pentru a avea un cuvânt greu de spus în politica agrară a României și a Uniunii Europene. „Până în prezent, am realizat o uniune a formelor asociative pe sectorul apicol, viticol și zootehnic. Suntem foarte aproape de a realiza și o uniune a asociațiilor din sectorul cerealelor. În perioada 15 - 20 octombrie, vom încerca adunarea cooperativelor și crearea unei uniuni naționale care, pe viitor s-ar putea afilia la uniunea producătorilor agricoli de la Bruxelles”, a mai spus Mihail Mihalache.