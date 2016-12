Constanţa / Conferinţa Regională a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Constanța / Conferința Regională a Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

Mâine are loc cea de a doua conferință regională din cadrul proiectului „Sprijin pentru organizare de evenimente AM POS CCE”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POS CCE - Axa Prioritară 5 „Asistență Tehnică”, organizată de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE). Aceasta se desfășoară între orele 9.00 - 17.15, la hotel Ibis.Autoritatea de Management pentru POS CCE își propune să promoveze, în cadrul acestei conferințe, oportunitățile de finanțare oferite prin POS CCE precum și aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate prin cele patru axe prioritare ale programului.