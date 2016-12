Constanţa bate Capitala. De ce e mai scump să trăieşti la malul mării decât în Bucureşti

1

Preturi si venituri

Trebuie sa fii si motivat sa-ti cumperi apartament undeva. In orasele unde exista posibilitatea gasirii unuei surse de venit sigur((oc de munca),merita sa-ti iei apartament.In altele,e un risc mare. In plus,in orase ca Mangalia,unde preturile sunt mai mari decat in Constanta sau alte orase din tara si unde viitorul nu se arata deloc bun,nu prea merita sa te muti,eventual sa pleci de acolo. Criza specifica de la noi a cam facut tara greu de locuit.