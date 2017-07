Constanţa are viitor industrial, dar…

Constanța are viitor industrial, dar…

La începutul anului 2013, aflându-se la conducea Ministerului Economiei, Varujan Vosganian a lansat proiectul reindustrializării României.Chiar începuse discuțiile cu reprezentanții mai multor industrii și intenționa să elaboreze „strategia de reindustrializare”. În octombrie același an, Vosganian a fost debarcat din funcție. Odată cu plecarea lui din guvern, proiectul reindustrializării țării a fost aruncat la coșul de gunoi de către Cabinetul Ponta.v v vÎntâlnindu-mă deunăzi cu omul de afaceri Sorin Mitrea, director general al companiei de construcții hidrotehnice Utilnavorep, am abordat tema relansării industriei locale.„Constanța, prin tradiție, nu a fost un județ industrial. Abia în anii comunismului au fost înființate o serie de întreprinderi industriale, unele dintre ele dispărând după 1990: IMUM Medgidia, IMN Constanța, ICIL Constanța, Întreprinderea de Prelucrare a Lânii Dobrogeana, Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului și altele. În prezent, nu prea mai avem industrie”, afirmă Sorin Mitrea.De la agricultură, turism, comerț și activități portuare - bine reprezentate în județ - se mai poate face pasul spre industrie? Dacă oamenii de afaceri români nu sunt atrași de sectorul industrial, pot fi atrași investitori străini în județul nostru?„Constanța este un caz particular în domeniul atragerii investitorilor. Timp de un deceniu și jumătate orașul și județul Constanța au fost conduse de o echipă neperformantă - pentru a mă exprima elegant -, care a ridicat stavile de netrecut în calea investițiilor românești și străine. În ultimii doi ani și jumătate, am fost de mai multe ori la Cluj, Oradea, Arad, Timișoara și Brașov. Acestea au cunoscut o dezvoltare economică excepțională, pentru că au atras un număr mare de firme. Administrația este cea care trebuie să dea un semnal clar investitorilor că județul și localitățile sale sunt gata să îi primească”, susține omul de afaceri.Ne-am îmbăta cu apă chioară dacă am crede că doar atitudinea binevoitoare a administrației locale ar fi suficientă pentru a încuraja investițiile în domeniul industriei.„Când a fost finalizată autostrada București - Constanța (în luna iulie 2012 - n.n.), industria hotelieră de pe litoral a înflorit, a căpătat o dezvoltare excepțională - povestește Sorin Mitrea. Bucureștenii, care sunt 2,5 milioane, vin cel puțin într-un week-end la mare. În luna iunie 2017, gradul de ocupare pe litoral a fost foarte mare. Este cea mai bună dovadă că infrastructura reprezintă un factor crucial în dezvoltarea economică. La Constanța, industria nu se poate dezvolta fără căi de comunicații rutiere, feroviare și fluviale rapide și sigure spre țară și spre Europa. Ardealul, Banatul s-au dezvoltat pentru că, pe de o parte, administrațiile locale nu le-au pus piedici investitorilor, iar pe de altă parte, au conexiuni mai bune cu Europa.”Cea mai mare piedică în calea investițiilor industriale o reprezintă lipsa forței de muncă. „Unitatea noastră are 229 de angajați. Mai mult de 50 dintre ei nu sunt constănțeni; locuiesc în județ, în Cobadin, Valea Seacă, Cernavodă și Medgidia. Asistăm, pe de o parte, la scăderea tot mai accentuată a populației, la o criză demografică, iar pe de altă parte, la reducerea numărului lucrătorilor calificați. Totuși, dacă ar exista forță de muncă disponibilă pe piață, am califica-o la locul de muncă; dar nu există. Constanța nu a excelat niciodată în privința resurselor umane. Acum, căutăm să angajăm un inginer constructor. Nu reușim, deși plătim bine. Suntem dispuși să luăm chiar și tineri absolvenți. Am luat legătura cu facultatea, dar nu s-a prezentat niciun solicitant”, relatează omul de afaceri.În ciuda tuturor acestor dificultăți, Constanța poate spera la un viitor industrial înfloritor. „Șansele sale sunt legate de uriașele resursele de petrol și gaze din Marea Neagră - afirmă Sorin Mitrea. Dezvoltarea industriei extractive va duce la apariția multor alte activități industriale. Va fi nevoie de unități care să construiască terminale petroliere și de gaze, rezervoare, conducte pentru transportul materiei prime, unități care să producă piese de schimb, să execute reparațiile și întreținerea instalațiilor și altele. De asemenea, industria din Constanța ar trebui să se dezvolte în domenii specifice zonei, în legătură cu nevoile portului, ale șantierelor navale, ale combinatului petrochimic de la Midia, ale agriculturii și turismului.”Nu în ultimul rând, industrializarea Constanței și reindustrializarea României au nevoie de un climat fiscal favorabil, stabil și previzibil. Bâlbâielile fiscale ale guvernării social-democrate, dar mai ales intenția de a înlocui impozitul pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri nu numai că descurajează investițiile noi în industrie, dar vor afecta grav unitățile industriale existente.