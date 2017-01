Constanţa are 17 unităţi de procesare şi de depozitare la standarde europene

Constanța are 17 unități de procesare și de depozitare la standarde europene

Dacă în urmă cu un an se punea problema că județul Constanța ar putea rămâne fără unități de procesare a alimentelor, în prezent, situația s-a mai remediat, agenții economici înțelegând că fără investiții nu vor mai putea să își desfășoare activitatea. Potrivit informațiilor oferite de către Corneliu Dumitrică, șeful serviciului de igienă din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, în momentul de față, pe raza județului, există o fabrică de carne roșie preparată la Cumpăna, o unitate de abatorizare a cărnii de pasăre în zona liberă a portului Constanța, o unitate de procesare a laptelui, două unități de reambalare și zece depozite frigorifice prin care se derulează schimburi intracomunitare. „Din punct de vedere al structurilor, echipamentelor și al utilajelor, toate aceste unități îndeplinesc condițiile minime de funcționare impuse de experții Uniunii Europene. Mai mult, în urma verificărilor făcute de către comisarii europeni, în multe cazuri, condițiile de lucru erau peste media unităților din țările UE. Totuși, în majoritatea cazurilor a rămas de rezolvat o problemă, cea a autocontrolului. Toate investițiile în infrastructură au nevoie de personal calificat, în care intră ingineri, maiștri sau chiar muncitori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corneliu Dumitrică. La aceste unități, mai sunt în curs de finalizare o unitate de procesare a cărnii roșii, la Agigea, de dimensiuni mai mari decât în cazul celei de la Cumpăna, un complex de procesare a cărnii de pasăre în apropiere de Constanța, cu tot cu ferme de păsări, și o unitate de abatorizare a ovinelor și bovinelor. „Conform estimărilor făcute de investitori, unitatea de la Agigea va fi gata în maximum două luni, în timp ce în celelalte două cazuri finalizarea lucrărilor sunt programate a avea loc în maximum doi ani”, a mai adăugat șeful serviciului de igienă. Cele mai multe unități de procesare vor funcționa însă în sectorul lactatelor. Astfel, dacă în momentul de față, la nivelul județului, o singură unitate îndeplinește toate condițiile impuse, în viitorul apropiat este posibil ca numărul lor să crească până la aproximativ zece unități. Potrivit informațiilor oferite de către Corneliu Dumitrică, patru unități de procesare a laptelui au fost avizate condiționat, în sensul că ele corespund din punct de vedere structural, însă mai au nevoie de implementarea programelor de autocontrol. La acestea se vor mai adăuga alte două unități care deocamdată sunt în faza de construcție și de montare a utilajelor, plus alte patru sau cinci unități din cele 18 care au ca termen de implementare a programelor de modernizare sfârșitul anului 2009. Totuși, dacă la capitolul unități de procesare lucrurile încep să își revină, o nouă problemă este pe cale să apară în industria alimentară a județului, și anume cea a materiei prime. „Faptul că unitățile de procesare există este foarte bine, însă acestea nu au materia primă pe care să o proceseze. Degeaba s-au făcut investiții în utilaje capabile să proceseze o cantitate cât mai mare de materie primă dacă aceasta nu există. Chiar dacă aici nu mai este problema noastră, cineva ar trebui să facă demersurile necesare astfel încât investitorii să fie motivați și susținuți să înființeze ferme agricole. Un exemplu concludent este modelul adoptat de unitatea de abatorizare a păsărilor care se construiește în apropierea Constanței care își va crea propriile ferme de creștere a păsărilor astfel încât să își asigure și materia primă. 