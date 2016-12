Constanţa / Antreprenoriatul se învaţă la şcoală

Constanța / Antreprenoriatul se învață la școală

Petrom și Junior Achievement România lansează proiectul Mici antreprenori în Școală lui Andrei.Peste 10.000 de elevi și cadre didactice din ciclurile primar și gimnazial vor avea oportunitatea de a face școală „altfel” de-a lungul întregului an școlar prin module educaționale JA learning by doing, care aduc comunitatea la clasă prin activitățile interactive, în cele 18 localități în care se va derula proiectul.Astfel, elevii își vor asuma roluri de antreprenori și profesioniști pentru a afla cum funcționează comunitatea lor, ce o face unică și care sunt nevoile ei, încercând să identifice soluții pentru acestea cu ajutorul consultanților voluntari.Cadrele didactice din localitățile implicate vor beneficia, datorită parteneriatului Petrom - Junior Achievement România, în mod gratuit de toate oportunitățile proiectului: materiale gratuite pentru întreagă clasă, training pentru cadrele didactice, participarea consultanților voluntari la clasă, pre/post-test și certificate profesor și elev.Localitățile incluse în proiect sunt: Galați, Brăila, Zemeș, Moinești, Buzău, Adjud, Ploiești, Câmpina, Pitești, Craiova, Constanța, Videle, Foglaș, Marca, Suplacu de Barcău, Moreni, Boldești Scăieni și București.