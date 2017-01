Consiliul Europei a suspendat taxele vamale la importul de cereale

Mariann Fischer Boel, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală le-a propus miniștrilor agriculturii din Consiliul Europei să suspende, în totalitate, taxele vamale la importul de cereale în anul comercial ce se va încheia la 30 iunie 2008. Propunerea vine ca o reacție la situația foarte încordată de pe piața cerealelor, unde oferta redusă a determinat un nivel record al prețurilor. În prezent, taxele vamale protecționiste din domeniul cerealier sunt joase, dar ele se aplică tocmai la tipurile de grâne cu pondere în balanța comercială a Uniunii Europene. La nivel comunitar, recolta anului 2007 este mai mică decât cea de anul trecut, care, la rândul ei a fost sub estimări. Prețurile cerealelor au atins cote istorice, în acest an. Este de așteptat ca stocurile de grâne din sectorul privat al UE să se reducă în continuare, mai ales în țările exportatoare, fapt ce va afecta și mai mult piața comunitară. Consecințele acestei evoluții sunt previzibile: scumpirea hranei animalelor și a materiei prime din industria alimentară, creșterea prețurilor alimentelor, majorarea ratei inflației, deteriorarea situației economico-fianciare a fermelor de animale și a procesatorilor.