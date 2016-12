Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea hipermarketurilor Real de către Auchan

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea hipermarketurilor Real de către Auchan

Ştire online publicată Marţi, 30 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea hipermarketurilor Real de către Auchan, care ajunge astfel la o rețea de 31 de magazine în România, transmite Mediafax.ro.În noiembrie anul trecut, grupul Auchan, controlat de familia Mulliez, anunța achiziția a 20 din cele 24 de hipermarketuri Real din România de la grupul german Metro, într-o tranzacție de 1,1 miliarde euro care a vizat și unitățile din Polonia, Ucraina și Rusia.Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică prin care Auchan România achiziționează 20 de magazine Real în România, se arată într-un comunicat transmis de instituție.Operațiunea analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în ceea ce privește activitățile de comerț cu amănuntul de produse de consum curent ale celor doi operatori pe mai multe piețe relevante.În primul rând, tranzacția a fost autorizată cu condiția respectării unor angajamente asumate voluntar de părțile implicate pe două piețe relevante, respectiv Craiova și Târgu-Mureș.Astfel, Auchan și-a luat angajamentul de a nu crește prețurile de vânzare cu mai mult de 5% față de media prețurilor altor magazine din rețea, pentru o perioadă de trei ani.De asemenea, acesta și-a asumat obligația de a nu deschide noi magazine pe cele două piețe relevante, pentru o perioadă de cinci ani. În aceste condiții, analiza Consiliului Concurenței a determinat faptul că operațiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piețele relevante identificate."Consumatorii au posibilități reale de alegere în majoritatea zonelor geografice analizate. În plus, angajamentele asumate de părți asigură o funcționare corectă a acestor piețe și pe viitor. Pe majoritatea piețelor analizate au avut loc deschideri de noi magazine și nu există bariere semnificative care să influențeze intrarea pe piața de retail din România", a declarat în comunicat, președintele Consiliului Convurenței, Bogdan Chirițoiu.Tranzacția a fost inițial notificată Comisiei Europene, dar autoritatea de concurență din România a fost considerată mai bine plasată pentru o analiză mai detaliată asupra posibilității de restrangere a concurenței pe piața românească.Magazinele Real și-au redus pierderile anul trecut cu 39% față de 2011, la 73,5 milioane lei (16,5 milioane euro), în timp ce cumpărătorul acestora, Auchan, a trecut pe profit, de 3,3 milioane lei (740.000 euro).Real - Hypermarket a intrat pe piața de retail din România în martie 2006, când a deschis primul magazin în Timișoara. Din 2007, primul an complet de activitate pe piața locală, compania a înregistrat pierderi, de 158 milioane lei în anul menționat, acestea crescând cu 28,8% în 2008 și cu 20% în 2009, după care s-au redus cu 63% în 2010, dar au urcat din nou în 2011, cu 33%.În ceea ce privește cifra de afaceri, aceasta a avut un trend crescător până în 2011, când s-a redus cu 8,2% comparativ cu 2010, la 3 miliarde lei. Anul trecut, cifra de afaceri netă a Real a scăzut cu 3,7%, la 2,89 miliarde lei (650,5 milioane euro).Și Auchan, care a deschis primul hipermarket din România în noiembrie 2006 și deține în prezent 11 unități, a înregistrat pierderi în perioada 2007-2011, anul 2012 fiind primul cu profit net pentru companie. Cifra de afaceri și-a menținut însă trendul crescător de la an la an, în 2012 retailerul înregistrând un avans de 25% față de anul anterior, la 1,97 miliarde lei (442,9 milioane euro).În urma preluării Real, Auchan urcă de pe locul patru pe doi în topul lanțurilor de hipermarketuri din România, cu afaceri cumulate de peste 1 miliard de euro, fiind devansat doar de Kaufland.