Conflictul de muncă de la Socep şi semnificaţiile lui

Conflictul de muncă de la Socep și semnificațiile lui

Negocierile salariale dintre administrația companiei Socep, din portul Constanța, și Sindicatul Personalului Operativ au intrat în impas. Pentru a înclina balanța în favoarea sa, partenerul social a organizat, ieri, 14 septembrie 2017, o grevă de avertisment de două ore.Docherii și mecanizatorii, înarmați cu sirene, fluiere și vuvuzele, au protestat în fața sediului administrativ al companiei. Lor li s-au alăturat colegi din cadrul Federației Sindicale „Trans Conex” și ai Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, în frunte cu liderii Silviu Stanciu și Ion Caraignat.Luând cuvântul în fața greviștilor, Doru Simionesei, președintele Sindicatului Personalului Operativ, a acuzat „scăderea fără precedent a veniturilor salariale” în cadrul companiei, susținând că „s-a urmărit acest lucru”. Creșterea salarială „modică” obținută la negocierea anterioară a contractului colectiv „nu s-a regăsit în veniturile efective, din cauza unor tertipuri ale administrației”. El a dat exemplul indemnizației de concediu, în care nu se reflectă și sporul pentru munca suplimentară.Simionesei a precizat că revendicările se referă la aplicarea prevederilor din contractele colective de muncă anterioare, respectiv a indicilor de ierarhizare a salariilor. Totodată, liderul de sindicat a reproșat administrației că investește în tehnologie, dar nu și în oameni.După greva de avertisment, sindicatul va aștepta reacția conducerii companiei. În funcție de ea, va decide dacă va continua acțiunile de protest.În timp ce lucrătorii protestau, în danele de operare ale Socep așteptau nava „Edfu”, sub pavilion egiptean, care încarcă 63.000 tone de grâu, și nava „Thor Independence”, sub pavilion senegalez, care a adus 5.071 tone de bauxită. Greva de două ore a afectat încărcarea-descărcarea navelor, camionelor și vagoanelor cu mărfuri.Să vedem cum stau lucrurile și de cealaltă parte a baricadei. Răspunzând ziariștilor, Marius Barbarino, directorul general al companiei, a declarat următoarele: „Afirmația privind reducerea salariilor este incorectă și injustă. Atât contractul colectiv, cât și toate contractele individuale de muncă sunt respectate în integralitate, iar reducerea salariilor nu se poate face decât cu acordul părților. Neincludere sporului de ore suplimentare în calculul indemnizatiei de concediu se face în conformitate cu legea. În urma modificării legislației muncii, acest spor nu este recunoscut ca având caracter permanent și, ca atare, nu intră în calculul indemnizatiei de concediu. Compania aplică atât prevederile contractului colectiv, cât și legea în calcularea indemnizației de concediu. Aceasta nu înseamnă că au fost reduse salariile. Cât privește grila de salarizare, aceasta este neschimbată de cinci ani și e respectată. Nu au existat, până în acest moment, niciun fel de comentarii în legătură cu ea.Conform situațiilor financiare, compania a înregistrat un venit mediu brut de 3.636 lei la data de 30.06.2017, față de 3.379 lei, la 30.06.2016, acesta reflectând o creștere de 7,6%, în detrimentul profitului, care a avut o scădere de 71,1%.Piața portuară este puternic concurențială. Suntem obligați să investim pentru fi competitivi. În acest moment, Socep se situează între ultimele locuri în clasamentul operatorilor portuari, după productivitatea muncii, astfel Socep înregistrează o productivitate de 6.125 tone pe salariat, în timp ce concurența, respectiv Umex, înregistrează 7.708 tone pe salariat, iar Chimpex 16.198 tone pe salariat. Cu toate acestea, nivelul salarial trebuie menținut în media pieții, pentru a ne păstra personalul calificat.Compania a finalizat, în anul 2016, o investiție de 14 milioane de euro, în terminalul de containere, și urmează să facă noi investiții, în valoare de peste 30 milioane de euro, pentru a-și putea menține poziția în piață. Este vorba de achiziționarea a două macarale și de costrucția unui siloz de cereale cu capacitatea de 100.000 tone, societatea fiind în fază avansată de a obține autorizația de construire.Trebuie menționat că acționarii au redus drastic dividendele, până la ne- acordarea lor, întregul profit realizat fiind lăsat în companie, pentru investiții. Compania nu a acordat dividendele ce li se cuveneau și întregul profit, în ultimii ani, a fost utilizat pentru investiții.La Socep este nevoie și de o schimbare de mentalitate în rândul lucrătorilor. O flexibilitate mai mare din partea lor în utilizarea eficientă a timpului de lucru, va permite societății să facă față perioadelor de vârf de trafic și competiției.Cantitatea de mărfuri operată în 2016 a crescut față de anul precedent. Dar în 2017, pe fondul scăderii generale a traficului în porturile maritime românești, compania a înregistrat o creștere de trafic de 12% față de anul precedent, cu un profit mult diminuat ca urmare a unei slabe productivități.Șansele de recuperare a deficitului de venituri și profit până la finele anului sunt minime. Perspectivele pentru anul viitor sunt, de asemenea, sumbre. Seceta cumplită din vara și toamna acestui an a afectat grav culturile de floarea soarelui și porumb, astfel că vor fi cantități reduse la export.Pretențiile avansate în timpul negocierilor sunt absolut absurde. Fondul de salarii al Socep este de 24 milioane de lei pe an. Solicitările de creșteri salariale avansate de sindicat echivalează cu o creștere de 17 milioane de lei a fondului de salarii. Dacă s-ar pune întregul profit net nerepartizat în 2016, de 10.804.286 lei, tot nu ar ajunge pentru a acoperi aceste pretenții.Contăm pe o reconsiderare a poziției partenerului nostru social, pentru a ajunge la o soluție. Greva nu rezolvă nimic.”Datele financiare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice susțin afirmațiile directorului general. Compania a obținut venituri de 68.770.653 de lei, în 2016, cu doar 1,0% mai mari decât în anul precedent, și un profit brut de 12.482.945 lei, mai mic cu 3,77%, folosind un personal mediu de 432 de persoane. Anul trecut, Socep a avut o productivitate a muncii foarte mică, de numai 159.191 lei pe cap de salariat, situându-se pe poziția 20, între 28 de operatori din portul Constanța.În primul semestru al anului 2017 - potrivit informațiilor date publicității pe piața de capital - situația companiei a continuat să se înrăutățească. Veniturile au totalizat 34.453.012 lei, fiind mai mici cu 4,77% față de aceeași perioadă din 2016, iar profitul brut a fost de 2.730.075 lei, mai mic cu 71,1%.Datele financiare n-au sentimente, nu mint. Nu țin nici cu sindicatul, nici cu administrația. Ele spun un singur lucru: compania Socep are probleme de piață, de competitivitate. Acționariatul investește tot mai mulți bani în tehnologii performante, după cum recunoaște Doru Simionesei, președintele Sindicatului Personalului Operativ. Oare angajații investesc mai multă muncă, pricepere și angajament?Nesoluționate la timp, problemele de la Socep se acumulează, se agravează. Ele aparțin, deopotrivă, administrației, angajaților și sindicatului. Toți trebuie să pună umărul, trebuie să le rezolve împreună, dacă țin la locurile de muncă, la companie, la viitorul ei.