Conflict de muncă româno-american, în portul Constanţa

Conflict de muncă româno-american, în portul Constanța

Gigantul american ADM se află în fața primului conflict de muncă în România, după ce, în primăvara anului 2015 a preluat companiile North Star Shipping SRL (NSS) și Minmetal SA, din portul Constanța. Momentul critic are loc la North Star Shipping, unde negocierea contractului colectiv de muncă a intrat în impas.Trebuie amintit faptul că, la sfârșitul anului 2016, au avut loc negocieri colective la compania soră, Minmetal, rezultatele fiind apreciate ca „mulțumitoare” de Sindicatul Minmetal și Federația Sindicală „Trans Conex”.NSS, spre deosebire de ceilalți operatori portuari născuți prin divizarea Întreprinderii de Exploatare Portuară, nu avea tradiții sindicale. Motivați de succesul celor de la Minmetal, angajații din NSS, cu sprijinul federației, s-au organizat într-un sindicat, în primăvara acestui an. Astăzi, din cei 146 de angajați ai companiei, circa 100 sunt membri de sindicat.La începutul lunii aprilie, sindicatul, federația și administrația companiei NSS au început negocierile colective.„La negocieri a participat inclusiv administrația din București a grupului ADM. Solicitările sindicatului sunt de bun simț, chiar dacă unele dintre ele par considerabile. N-am reușit să ajungem la o înțelegere și, pentru acest fapt, am declanșat conflicutul colectiv de muncă. În momentul de față, suntem în perioada concilierii. Inspectoratul Teritorial de Muncă și-a exprimat intenția de a face concilierea pe data de 26 iunie 2017, la ora 12. Sperăm ca, după această etapă, cei de la conducerea societății să înțeleagă că drepturile salariaților sunt foarte importante. Dacă nu vor înțelege acest lucru, cu siguranță că vor urma procedurile privind organizarea grevei de avertisment și a grevei generale”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”.Potrivit acestuia, în cadrul negocierilor, sindicatul a solicitat acordarea primelor de Ziua Internațională a Femeii, de Paști, de Crăciun, de Ziua Internațională a Copilului și de Ziua Lucrătorului Portuar, a ajutoarelor în caz de deces și de disponibilizare. De asemenea, a propus o grilă de salarizare, cu creșteri în sume fixe pe funcții.„Creșterile nu sunt exagerate, dacă ne raportăm la salariile din grupul ADM din România, din care fac parte NSS, Minmetal și ADM Logistic. Salariile de la NSS sunt cu mult sub nivelul celorlalte companii. Dacă ținem cont și de realizările NSS, este firesc să se ajungă la o uniformizare. Sindicatul a solicitat egalizarea salariilor pe funcții și meserii din grup. Administrația a oferit ceva în plus, dar nemulțumitor pentru salariați”, a afirmat Silviu Stanciu.Ponderea cheltuielilor salariale în totalul veniturilor companiei, până la momentul negocierilor, era de 9%, a precizat liderul federației. „Profitul companiei a crescut an de an, în vreme ce salariile angajaților au stat pe loc. În ultimii cinci ani, a avut loc o creștere salarială de 5% după calculele administrației, de puțin peste 3%, după cele ale sindicaliștilor. Cererile salariaților sunt corecte și nu afectează situația financiară a companiei. Dacă ar fi acceptate, ponderea cheltuielilor salariale în veniturile totale ar crește de la 9% la 11,5%. Dacă s-ar fi acceptat măcar jumătate din cererea inițială a sindicatului, contractul colectiv ar fi fost încheiat de mult timp. Cu administratorii de la Constanța ne-am înțeles la un moment dat, dar când au venit cei de la București s-a dărâmat tot. Au avansat propuneri noi, inacceptabile. Salariații sunt deciși să înceapă acțiunile de protest. NSS are venituri de șapte ori mai mari față de societățile din grup, dar salarii mult mai mici, unele aproape de salariul minim pe economie, în timp ce la celelalte societăți salariul minim este undeva la 2.745 lei, iar ponderea cheltuielilor salariale este de circa 15%. Productivitatea muncii pe salariat la NSS a crescut cu peste 250% în ultimii cinci ani, prin diminuarea personalului, creșterea cantității de mărfuri manipulate și a veniturilor. Angajații nu au cerut creșterea cu 250% a salariilor, corespunzător creșterii de productivitate, ci măcar cu 3% din ceea ce au produs în plus. Ni s-a argumentat că politica companiei este să nu acorde mai mult”, a afirmat liderul federației.Referindu-se la condițiile de muncă din compania NSS, Stanciu le-a calificat ca fiind „extreme”. În momentul în care se operează navele cu cereale, în atmosferă se degajă pulberi, muncitorii fiind nevoiți să lucreze „cu masca pe figură, ca în războiul din Afganistan”. Din acest motiv, compania nu reușește să atragă forță de muncă. „Colegii mei din sindicat mi-au povestit că anul trecut s-au angajat zece persoane și a rămas una singură. Vârsta medie în companie e înaintată, peste 45 de ani, pentru că nu vine tineretul”, relatează Silviu Stanciu. În condițiile crizei tot mai accentuate de lucrători calificați din România în general, din Constanța în special, NSS trebuie să se aștepte la mari probleme în viitor.Dar să vedem care este și poziția administrației companiei NSS privind conflictul de muncă. La solicitarea scrisă transmisă grupului ADM, am primit următorul răspuns semnat de Marian Chivu, managerul general al NSS: „1. În cadrul societății se desfășoară negocierile contractului colectiv de muncă în spiritul și litera Legii dialogului social, cu respectarea Codului muncii;2. În ciuda deschiderii de care dăm dovadă, partenerul de dialog a declanșat conflict de muncă;3. Procesul de negociere continuă și rămâne deschis, dialogul fiind singura soluție prin care dorim să ajungem la o înțelegere reciproc avantajoasă cu privire la revendicările celor două părți implicate în negociere.”În sfârșit, să trecem de la declarații și la datele obiective. Conform bilanțului financiar-contabil publicat pe site-ul Minsterului Finanțelor publice, NSS este o companie deosebit de performantă, cu o situație financiară solidă. În anul 2016, societatea a obținut următoarele rezultate:- venituri totale în sumă de 132.336.264 lei, mai mari cu 25,22% față de cele din anul 2015 și cu 72,25%, față de cele din 2008, ultimul an de creștere economică dinaintea crizei din 2009 - 2013;- un profit brut de 35.144.497, mai mare cu 25,48% față de cel din 2015 și de 2,7 ori, față de cel din 2008.În 2016, numărul mediu de personal a scăzut la 134 de lucrători, fiind mai mic cu 5 persoane față de cel din 2015 și cu 82 de persoane, față de cel din 2008.David, micuțul sindicat de la NSS se află față în față cu ADM, un Goliat american. Vor continua să se războiască sau vor cădea la pace?