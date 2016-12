Conferinţa internaţională dedicată microelectonicii şi nanotehnologiei, la UMC

Conferința internațională dedicată microelectonicii și nanotehnologiei, la UMC

În perioada 21-24 august, Universitatea Maritimă din Constanța organizează, în colaborare cu Universitatea Politehnica din București și sub egida prestigioasei societăți internaționale de optică și fotonică (SPIE), conferința internațională intitulată Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies (ATOM-N 2014). Conferința găzduită de Universitatea Maritimă reunește 60 de specialiști de vârf din domeniul ingineriei și fizicii, atât din țară, cât și din străinătate. Cele 121 de lucrări științifice vor fi publicate într-un volum editat de SPIE și vor fi indexate într-o bază de date internaționala de referință pentru comunitatea științifică internațională, ISI Web of Science, se arată în comunicatul dat publicității de UMC.