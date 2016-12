Conferinţa internaţională a furnizorilor de cursuri pentru activitatea offshore

La Constanța

Conferința internațională a furnizorilor de cursuri pentru activitatea offshore

Pe data de 4 mai 2015, la Constanța, are loc Conferința internațională a furnizorilor de cursuri pentru personalul de la bordul platformelor petroliere - TPAG (Training Provider Advisory Group). La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor de pregătire din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Conferința este organizată de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, sub patronajul OPITO - Offshore Petroleum Industry Training Organization.Reuniunea joacă un rol important în respectarea standardelor globale ale OPITO, de satisfacere a nevoilor industriei de petrol și gaze de astăzi și asigurarea pe plan mondial a unei forțe de muncă cu înaltă calificare. Vor fi dezbătute problemele actuale de pregătire din domeniu și implementarea soluțiilor agreate de către toate instituțiile de profil, indiferent de locația acestora: Asia de Sud-Est, Europa de Sud-Est sau Africa.„Organizarea conferinței la Constanța reprezintă, înainte de toate, o recunoaștere a capacității pe care CERONAV a dezvoltat-o cu succes pe piața offshore. Decizia OPITO de a alege CERONAV vine să confirme evoluția noastră constantă, probată prin optimizarea standardelor de pregătire și îndrumare practică. Pe segmentul offshore suntem recunoscuți de către OPITO ca fiind unul dintre cele mai prestigioase centre de pregătire din lume, datorită experților de înaltă calificare și a facilităților moderne de care dispunem” - a declarat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.CERONAV a obținut acreditarea din partea Organizației de standardizare a instruirii pentru industria petrol si gaze de tip offshore - OPITO, în august 2012, pentru trei cursuri de pregătire: BOSIET - Basic Offshore Safety Induction Emergency Training, FOET - Further Offshore Emergency Training, HUET - Helicopter Underwater Escape Training.