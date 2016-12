Conducerea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare va fi "realeasă" în Sinaia

10

Congres FNSP

A, si inca ceva. Ion Tita Calin a scris un articol bun dar numai in urma declaratiilor celui de la Decirom. De la Federatie nu a vrut nimeni sa vorbeasca cu el si asta este o prostie. Tita scrie exact ceea ce declara partea, asa ca nu trebuia ca cei din Federatie sa fie suparati si sa nu declare nimic pentru ca au numai de pierdut. Din punct de vedere al restrictiilor, orice organizatie are un statut votat si trebuie respectat, ca doar nu l-a votat conducerea federatiei. Orice partid politic, orice societate patronala are un statut si se impun niste restrictii. Chiar si pentru alegerea presedintelui sau a partidelor politice sunt restrictii, exista un prag si niste prevederi care nu lasa orice partid sa candideze sau sa intre in parlament. Asa si sindicatele, Ce , este cumva o dubla masura si sindicatele au alt regim? Numai anarhia nu stie de masuri de genul asta. Unde s-a mai pomenit ca toata lumea sa aiba dreptul sa candideze la presedentie de exemplu? Iti trebuie sa ai niste semnaturi, un nr minim, sa platesti o suma de bani, in unele tari sa vii dintr-un partid parlamentar, etc. Asyta ca sa se stie.