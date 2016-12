Conducerea CEC Bank va fi selectată de Transearch International SRL

Ministerul Finanțelor Publice a semnat cu firma Transearch International SRL contractul pentru selecția celor nouă membri ai Consiliului de Administrație al CEC Bank. Scopul este acela de a eficientiza, dezvolta și valorifica potențialul acestei instituții din subordinea Ministerului Finanțelor Publice.Procesul de recrutare și selecție a avut la bază respectarea prevederilor Legii nr.111/2016 legată de guvernan-ța corporativă a întreprinderilor pu-blice, iar criteriul de atribuire în baza căruia s-a încheiat contractul de ser-vicii a fost cel mai bun raport calitate - preț.„Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în întreprinderile de stat este una din prioritățile mandatului meu. Cred că este nevoie de o schimbare care să ducă la dezvoltarea, la creșterea profitabilității acestor companii. În cadrul Ministerului Finanțelor, am ales să începem procedurile pentru selecția conducerii CEC datorită importanței pe care o are această instituție în sistemul bancar. E doar startul, procesul va continua și pentru restul companiilor din subordinea ministerului”, a declarat ministrul finanțelor publice, Anca Dragu.Contractul atribuit firmei Transearch International SRL a obținut, în total, 100 puncte și are o valoare de 80.100 de lei fără TVA.