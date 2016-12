Condiţiile de creditare pentru constănţenii înscrişi în programul START

Condițiile de creditare pentru constănțenii înscriși în programul START

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri a făcut ieri publice ofertele de creditare în cadrul programului START (program pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare). Pentru anul 2012, START este derulat în parteneriat cu două instituții de credit, respectiv BCR și CEC Bank. Așadar, iată care ar fi, în mare, documentele de care au nevoie constănțenii, dar și condițiile de creditare: în primul rând, în cazul ambelor bănci vorbim despre o dobândă la credit ROBOR 6M + 3%, actualizare semestrială și comisioane de gestiune de 1%. În plus, în cazul CEC Bank, comisionul de analiză este de 0,5% din valoarea creditului, iar la BCR, de 150 de lei. Lucrurile se complică puțin când vine vorba despre documentele pe care constănțenii trebuie să le prezinte la bancă. În continuare vă prezentăm lista pe care trebuie să o aibă în vedere cei care intenționează să depună dosarul de credit la BCR: În primul rând, aceștia trebuie să prezinte documentele de identitate ale acționarilor majoritari/administratori, Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile față de momentul înregistrării cererii în bancă), Certificatul de Atestare Fiscală (nu mai vechi de 30 zile la momentul înregistrării cererii de credit în bancă). În plus, nu trebuie să lipsească situațiile financiare: bilanțul contabil la 31 decembrie și situațiile de raportare financiară la 30 iunie, ultima balanță trimestrială. În cazul clienților start-up se vor transmite următoarele documente financiare: ultimul bilanț contabil (31 decembrie) sau raportare contabilă (30 iunie) în cazul în care există, dacă societatea a întocmit bilanț până la acea dată, sau ultima balanță contabilă trimestrială întocmită (în cazul în care există) și/sau ultimele două balanțe contabile lunare încheiate.Constănțenii trebuie să mai aibă la dosar și documente justificative în vederea clarificării situațiilor apărute în urma verificărilor în bazele de date și a informațiilor din documentele prezentate (documente ce se vor solicita, dacă este cazul, doar după consultarea bazelor de date de către bancă): cererea de refuz la plată și documentele de plată doveditoare pentru incidentele de plată majore neachitate în ultimele luni; dovada achitării restanțelor față de bugetul statului; dovada achitării restanțelor înregistrate la Biroul de Credit/CRB. În plus, nu trebuie să lipsească nici contractele de credit și leasing, împreună cu graficele de rambursare aferente pe care clientul le are în derulare la alte bănci/instituții financiare, planul de afaceri și documente justificative de fundamentare (oferte pentru echipamente și/sau devize pentru lucrări de construcții), cererea de credit, dar și documente referitoare la garanțiile propuse.De asemenea, banca își rezervă dreptul de a solicita și alte documente necesare pentru analizarea dosarului de credit.