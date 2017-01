Comunitatea maritimă, decisă să rezolve criza locurilor de practică pentru cadeţi

2

Un proiect mort din fasa...

Punct si de la capat: "Am decis să ne întâlnim din nou..." , zice acest neica nimeni , care in fiecare an ne abureste cum se zbate el pentru locurile de munca ale cadetilor. Chiar vreti sa credem ca firme private vor da sute de mii de euro , pentru cadetii scosi pe banda rulanta de la UMC (invatamant de zi , seral si de la distanta) ?!? Iar "CLC" are o propunere cel putin ciudata: fonduri europene !?! De ce nu ar lua Ministerul Invatamantului (sunt sceptic ca se poate) , fonduri pentru absolventii de la medicina , politehnica , drept , agricultura , etc...- absolventi necesari cu mult mai mult societatii romanesti decat niste absolventi care ar merge sa lucreze pe niste nave straine, deci sa produca plusvaloare unor alte state... Doar pentru valuta pe care ar cheltui-o in tara