Chilipiruri pe timp de criză

Complexul hotelier „Mamaia“ va fi licitat de la 3.777.675 euro în sus

Acționariatul SC „Mamaia” SA a decis să scoată la vânzare prin licitație publică cu strigare competitivă două active. În cazul complexului hotelier „Mamaia” (care se vinde cu tot cu mijloace fixe și de inventar, plus terenul de 2.329 metri pătrați), prețul de pornire este de 3.777.675 euro, iar pasul de licitație de 10%, respectiv 377.767,5 euro. Pentru Vila turistică Mamaia (cu mijloace fixe și de inventar, plus teren de 2.415 metri pătrați), prețul de pornire a fost fixat la 1.101.981 euro, iar pasul la 10% din preț. Vor fi admiși la licitație doar operatori din turism. Câștigătorii vor trebui să achite prețul de adjudecare, plus cota de TVA, de 24%, în termen de 10 zile. Prețurile sunt deosebit de atractive, având în vedere starea celor două construcții turistice, dotările lor și suprafața mare a terenurilor ocupate. Pe timp de criză, metrul pătrat de teren în stațiunea Mamaia a ajuns să fie ofertat la prețuri variind între 150 și 600 de euro, în funcție de zonă. În perioadele de creștere economică, nu se găsea teren de vânzare în Mamaia nici cu 1.000 de euro/metru pătrat.