Complexul Expoziţional Km 5 e bântuit de firme fantomă

Complexul Expozițional Km 5 e bântuit de firme fantomă

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, susține că economia subterană are o pondere de aproape 35% în produsul intern brut al României. Șefii organismelor cu sarcini de control pe linie fiscală îl contrazic. Argumentul lor „forte” este că o asemene estimare presupune că sunt cunoscuți evazioniștii. Or, ei nu-i știu. Chiar dacă le cunosc adresele și afacerile pe care le învârt, nu-i pot vedea. Cine poate verifica, controla o fantomă? Cum să iei la puricat documentele contabile fantomă, casele de bani fantomă, conturile fantomă, depozitele fantomă, mijloacele de transport fantomă ale unor firme fantomă? Iată, SC Alexanders Services SRL, din Constanța, are sediul social declarat pe strada Comarnic, nr. 72, în Complexul Expozițional Km 5. Administratorul ei este tocmai din localitatea Sârbi, județul Botoșani. Firma a efectuat achiziții intracomunitare în valoare totală de 4.163.043 lei. O grămadă de bani. Garda Financiară a vrut să-i verifice actele contabile, dar ia-o de unde nu-i. În acte, Alexanders Services își desfășoară activitatea în Complexul Expozițional; în realitate nu-i acolo. Sau este, dar nu se arată comisarilor Gărzii Financiare, pentru că este fantomă. Oamenilor legii nu le-a rămas decât să o ia pe ghicite, să presupună un prejudiciu de 1.602.772 lei la bugetul de stat și să întocmească o sesizare penală pe numele firmei. Altfel spus, de acum înainte vor umbla procurorii după fantoma Alexanders Services. Dar cea mai interesantă informație oferită de comisarul șef de secție Cristian Radu este că în Complexul Expozițional Km 5 bântuie peste 78 de firme fantomă. Toate au dosare penale pentru nefuncționare la sediul social. Din această dezvăluire oficială rezultă că respectivul stabiliment „expozițional” servește ca adăpost al economiei subterane, al evaziunii fiscale din municipiul Constanța. Dacă lucrurile stau așa, de ce autoritățile nu iau măsuri împotriva celor ce favorizează fenomenul evazionist? De ce permit în-registrarea sediilor firmelor la respectiva adresă, când se știe deja în ce scop o fac? De ce nu cooperează structurile din ministerele finanțelor și justiției pentru a stârpi din fașă fenomenul, încă de la înființarea firmelor în acel stabiliment? Dar să vedem un alt caz interesant. SC Ducu Pro SRL, din Constanța, a livrat fier beton și a prestat servicii către o altă firmă din aceeași localitate, în valoare totală de 3.281.754 lei. În urma verificărilor, s-a constatat că Ducu Pro nu funcționează la sediul social declarat. Garda Financiară consideră că societatea nu a înregistrat în contabilitate veniturile obținute și a prejudiciat bugetul statului cu suma de 965.222 lei. Societății i s-a întocmit sesizare penală. Administratorul firmei este Emil Mavrodin, care deține aceeași calitate la SC Dilek SRL. El are întocmite încă două sesizări penale pentru nefuncționarea la sediul social declarat al acesteia din urmă, afirmă comisarul șef de secție Cristian Radu. Oare de câte sesizări penale este nevoie ca procurorii constănțeni să-l „deranjeze” pe Mavrodin din „sportul” cu firme fantomă? Și ar mai fi o întrebare: de câți ani au nevoie organele de cercetare pentru a finaliza urmărirea penală a administratorilor firmelor fantomă?