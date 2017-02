Companiile portuare Socep şi Oil Terminal au avut evoluţii remarcabile în 2016

Companiile portuare Socep și Oil Terminal au avut evoluții remarcabile în 2016

2016 a fost un an mulțumitor pentru portul Constanța. Traficul de mărfuri s-a ridicat la 51.786.217 tone, fiind cu 4,37% peste cel realizat în anul precedent.Unele grupe de mărfuri au înregistrat creșteri, precum: cereale (+3,94%), petrol brut (+13,56%), produse petroliere (+9,45%), minereuri și deșeuri neferoase (+1,54%), îngrășăminte (+58,85%), semințe uleioase (+49,56%). În schimb, altele au prezentat scăderi semnificative: minereuri de fier (-5,67%), cărbune (-30,58%), cherestea (-34,88%).În funcție de specializare, de mărfurile derulate, operatorii portuari au înregistrat rezultate financiare diferite. O analiză pe larg a evoluției financiar-economice a industriei portuare vom putea face abia în vară, după publicarea bilanțurilor contabile. Până atunci, vă prezentăm rezultatele obținute de două dintre companiile portuare listate pe piața de capital (date preliminare).v v vCompania Socep este unul dintre operatorii portuari care a refuzat mono-specializarea, preferând diversificarea activității, pentru a nu depinde de o singură piață. Ca urmare, a suportat mai ușor decât alți agenți economici efectele Marii Crize Economice din 2009 - 2013. În continuare, Socep urmează aceeași politică de lărgire a gamei de servicii.Comparativ cu anul precedent, veniturile companiei au crescut cu 1,27%, ajungând la 68.956.140 lei. Cheltuielile au avut o creștere ceva mai mare, 2,74%, ridicându-se la 56.630.215 lei. Societatea a încheiat anul cu un profit brut de 12.325.925 lei, în scădere cu 4,98% față de anul precedent, dar trebuie amintit faptul că în 2015 obținuse o creștere de 46,86% a profitului brut, față de 2014.Datele comparative arată că, după șocul crizei economice, veniturile operatorului portuar Socep au crescut continuu, depășindu-le pe cele realizate în 2008, anul de vârf al creșterii economice.În prezent, compania are un impresionant plan de investiții, prin care se urmărește extinderea și modernizarea activităților actuale și diversificarea lor. Investițiile din terminalul de containere, în valoare de 12 milioane de euro, derulate pe parcursul anului 2016, se apropie de final. În luna martie va avea loc operațiunea spectaculoasă de transfer pe calea de rulare a macaralei ship to shore pentru operarea navelor cu containere pe 22 de rânduri. În cursul acestui an se pregătește documentația pentru viitoarele investiții.v v vO altă companie listată pe piața de capital, Oil Terminal, a înregistrat un salt spectaculos al volumului de activitate și al profitabilității în 2016. Veniturile sale au crescut cu 15,3% față de anul 2015, ajungând la 162.259.000 lei, depășindu-le pe cele realizate în 2008.Profitul brut realizat în 2016 a fost de 19.489.000 lei, aproape dublul celui din 2015 (creștere de 91,8%) și de 13,4 ori mai mare față de cel din 2008.În 2016, compania a derulat un trafic de 5,935 milioane de tone de țiței, produse petroliere și petrochimice, cu 9,3% mai mare decât în 2015, și a realizat investiții de 10,319 milioane de lei.