Companiile constănţene caută parteneri de afaceri în Emirate

Companiile constănțene caută parteneri de afaceri în Emirate

Atracția Orientului Mijlociu se face tot mai mult simțită în România. Mulți dintre conaționalii noștri semnează condica de prezență în unitățile turistice, pe șantierele de construcții și în industria navală din zonă. Alții, e drept mai puțini, își cheltuiesc banii în stațiunile luxoase, construite cu petrodolari. Există însă și o categorie tot mai largă de români interesați de afacerile profitabile din Golf. Bussines-hub-ul Golfului Economia Orientului Mijlociu a depășit de mult timp faza dezvoltării unidimensionale. De la extracția petrolului, a trecut la rafinarea lui, apoi, la dezvoltarea sectorului construcțiilor, a turismului,serviciilor și a industriilor de tot felul. Construcțiile de mașini și, în special, cele de nave înregistrează un adevărat boom. Dinamismul extraordinar al acestei părți a lumii este evidențiat de faptul că, fiecare săptămână, sunt anunțate proiecte noi, de 4 miliarde de dolari în domeniul construcțiilor. Totalul lucrărilor aflate în desfășurare, în zona Golfului, se ridică la 697 miliarde de dolari, iar 32% dintre acestea se derulează în Emiratele Arabe Unite. Un volumul uriaș de construcții înseamnă o cerere pe măsură de mașini, utilaje, echipamente, vehicule, piese de schimb și servicii aferente. Statisticile arată că numai solicitările de mașinării la mâna a doua se ridică la 1,36 miliarde dolari anual. Emiratele Arabe Unite au o economie deschisă, fără restricții în transferul profiturilor și repatrierea capitalurilor, cu taxe de import de numai 4%, cu un preț competitiv al forței de muncă și taxe zero pentru angajați și corporații. Tocmai de aceea, acest stat a devenit un bussines-hub ideal în zonă și reușește să asigure unul dintre cele mai înalte standarde de viață din lume. Mecca fabricanților de mașini Orașul-port Sharjah este motorul Emiratelor Arabe Unite. El deține 46% din industria statului și peste 60% din traficul său maritim și aerian. Orașul, de la care Constanța noastră are multe de învățat, exercită un magnetism impresionant pentru oamenii de afaceri. La aceasta are o contribuție deosebită Expo Center Sharjah, prin numeroasele manifestări expoziționale internaționale, organizate pe parcursul întregului an. Recent, acesta a găzduit cea de a doua ediție a Expoziției Internaționale „CONMEX”, eveniment destinat construcției de mașini. Pe un spațiu generos, de 16.000 mp, la interior, și 15.000 mp în aer liber, au fost prezenți producători și comercianți reprezentând 280 branduri din 23 de țări. În standuri au fost expuse mașini și echipamente, utilaje pentru drumuri și căi ferate, autovehicule pentru comerț și construcții, instalații de ridicat, fabrici și instalații pentru asfalt, ciment și pietriș, scule și dispozitive pentru lucrări speciale, echipamente de comunicare și navigație, echipamente de protecție și multe altele. Pe perioadă manifestării au fost organizate peste 40 de lansări de produse noi și demonstrații zilnice pe viu. Afaceri și onoare România, China, Italia și India au organizat pavilioane naționale. Cel al țării noastre a fost inițiat de Ministerul IMM-urilor, care a finanțat, în parte, cheltuielile de participare ale celor 7 firme prezente. Județul Constanța a fost reprezentat de companiile „Comat“ (specializată în comerțul cu produse ale construcțiilor de mașini) și „Legmas“ (producător de piese turnate). Alături de ele, au expus firmele „Emsil Techtrans“, „Hidromecanica“, „Griro“, „Metarom“ și „Metprod - SDV“. „Târgul a evidențiat tendința de globalizare a economiei. Spre exemplu, participanții din Italia erau companii cumpărate de investitori din SUA și Anglia. Numărul multinaționalelor prezente a fost foarte mare. Iar produsele finite expuse incorporau subansambluri și repere fabricate pe tot globul“ - a declarat Gheorghe Ciurea, directorul general al SC „Comat” SA. Cât de utilă a fost participarea la expoziție pentru constănțeni? „Am stabilit contacte cu câteva firme din Dubai, care vor să cumpere baterii auto de la noi, iar o firmă grecească și alta din China intenționează să organizeze reprezentanțe în România. Pentru noi, a fost o acțiune benefică. Am văzut o altă parte a lumii afacerilor. Am putut să ne dăm seama care este pulsul economiei mondiale, care sunt tendințele. Aceasta ne va ajuta să anticipăm unele evoluții privind cererea și oferta, prețurile, să stabilim contacte directe și să eliminăm intermediarii. De asemenea, a fost o onoare pentru noi toți să reprezentăm România“ - a afirmat Ciurea. Omul de afaceri constănțean a constatat faptul că presa din Emirate este foarte bine informată despre țara noastră. În edițiile ziarelor erau prezente articole referitoare la România, la politica sa economică, la evoluția leului și la problema emigranților din Italia.